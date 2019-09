Google Play čeká změna. Videa u aplikací a her budou přehrávána automaticky

Stahování aplikace a her z Google Play bude od 1. listopadu o něco „otravnější“. Jakoby nestačilo, že na nás z internetu vyskakují reklamy (i videoreklamy) doslova při každém kliknutí. Nyní volí obdobnou taktiku i Google. V záznamech v obchodu Google Play se budou již v průběhu září automaticky přehrávat videa vyhledávaných nebo zobrazených karet her a aplikací. Google tím chce „uživatelům usnadnit objevování obsahu“.

Videa vkládaná do karet s aplikacemi pochází z YouTube, a to s sebou pro vývojáře nese i jednu nemilou povinnost. Ve videích na Google Play nesmí být od 1. listopadu umístěny reklamy, což je s ohledem na jejich budoucí automatické přehrávaní logickým krokem. Reklamy pro zájemce o aplikace by navíc mohly být matoucí. Vývojáři musí do 31. října zpeněžení u svých videí deaktivovat nebo ke svým aplikacím nahrát zcela nová videa bez zobrazovaných reklam. V opačném případě budou z Google Play automaticky odstraněna.

A my jen doufáme, že se v Google Play souběžně objeví funkce i pro deaktivaci automatického přehrávání, jinak se ze stahování aplikací stane děsivá noční můra. Google navíc neřeší další palčivý problém. Videa aplikací, které vás vlastně vůbec nezajímají, vám zcela jistě spolknou nemalou porci datového limitu...

Zdroj Google Support