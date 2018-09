Google Play Instant Apps: na Androidu si můžete vyzkoušet dema her bez instalace

Google na Androidu ve spolupráci s firmou AppOnboard spustil hratelné demoverze her. Nečekejte žádné separátní „Lite“ verze, přímo u dočtených her se totiž objeví tlačítko „Vyzkoušet“. Jakmile jej stisknete, dojde ke stažení dočasných souborů hry a ke spuštění dema. To je samozřejmě značně zjednodušeno, animace mezi obrazovkami téměř chybí. Cílem je ukázat, co může hra v kostce zhruba nabídnout. Americký gigant toto řešení nazývá Google Play Instant Apps.

Takto vypadá demoverze hry Looney Tunes World of Mayhem:

Her, které podporují platformu AppOnaboard pro nezávazné vyzkoušení zatím není mnoho. V současné době víme o těchto titulech:

Další hry s podporou demoverzí by se měli na Google Play objevit velmi brzy. Google si od tohoto řešení slibuje lepší zacílení her. Ten, kdo si hru může nezávazně vyzkouší, má mít podle Googlu daleko větší zájem na případné stažení či dokonce zakoupení plné verze. A z toho by v budoucnosti mohli profitovat všichni vývojáři her pro Android.

Via Venturebeat