Google používá umělou inteligenci pro třídění zpráv. Zprávy Google vám naservírují newscast na míru

Konference Googlu se minulý týden nesla zejména ve znamení umělé inteligence. AI už mluví skoro do všeho od ovládání fotoaparátů, celých mobilů i automobilů, a tak asi příliš nepřekvapí, že strojové učení využívá technologická společnost i pro třídění informací ve vylepšené aplikaci Zprávy Google (Google News).

V češtině má trochu nešťastný překlad, kvůli kterému ji můžete zaměnit se Zprávami pro Android (SMS, MMS). Zprávy Google jsou ale nástupcem aplikací Zprávy a počasí Google, resp. Kiosek Google Play. Jde o feed s tématy, která vás zajímají a články z webů a zdrojů, které často čtete. Právě zde je uplatňováno strojové učení s umělou inteligencí a opět platí, že čím víc aplikaci využíváte, tím je chytřejší a tím existuje větší šance, že se zobrazovaným obsahem trefí do vašeho vkusu.

Google popisuje fungování enginu následujícím způsobem: AI analyzuje nepřetržitý proud informací od chvíle, kdy se objeví na internetu, a rovná je do dějových linek. To znamená, že aplikace dává do souvislostí osoby, místa a věci, které se ve zprávě postupně objevují, a poukazují na jejich vzájemné vztahy. Informace se propojí tak, aby bylo zřejmé, co se děje, jaký to má dopad a jaké to budí reakce.

V sekci „Pro vás“ se tak budou řadit vždy aktuální informace na míru, podle témat, která obvykle sledujete. Pokud se Google s tématem příliš netrefí, můžete zprávu označit, že vás moc nezajímá, nebo naopak můžete dát najevo zvýšený zájem o dané téma. Textové informace jsou ve feedu doplněny o obrázky a videa z YouTube a Google tomuto proudu říká newscast. Vše je samozřejmě uzpůsobeno pro zobrazení na smartphonu. Aplikace je dostupná nejen pro Android, ale také pro iOS.