Google přišel na to, jak vás donutit koukat na reklamy v mobilu. Dostanete za to bonusy do her

Hrajete na mobilu hru a chcete v ní získávat zdarma bonusy, za které se běžně platí? Brzy bude existovat více možností, jak toho dosáhnout. Google představil ve svém obchodě Play Store novinku, která vývojářům dává možnost rozdávat benetifity v aplikacích za tzv. „monetizační akci“. Touto akcí bude v drtivé většině případů sledování reklam.

Ne že by v některých aplikacích podobný systém již nefungoval, nikdy to ale nebyla oficiální praktika, kterou by Google nabízel. To se mění až nyní, firma začne vlastní nabízet nástroje, jak rozdávání bonusů výměnou za určitou akci docílit. Doteď k tomu vývojáři museli používat nástroje třetích stran.

Googlu předplatné tolik nefunguje

Systém se nazývá Produkt za odměnu a Google věří, že z toho budou plynout výhody jak pro uživatele, tak pro autory aplikací. Uživatelé dostanou zdarma předměty jako in-app měnu a autorům se zvýší zisk, protože více lidí bude sledovat reklamy, které mají v aplikacích.

Krok přichází ve chvíli, kdy konkurenční App Store míří spíše směrem předplatného. Uživatelé Androidu jsou ale historicky méně ochotní za aplikace platit, kvůli čemuž výnosy App Store daleko přesahují výnosy Play Store. Google neustále přemýšlí nad způsoby, jak to změnit a Produkty za odměnu jsou jedna z cest, jak vydělávat i na neplatících lidech.