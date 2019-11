Google prozradil, jaká kouzla používá u Pixelu 4 při focení noční oblohy

Google na svém blogu určeném pro umělou inteligenci odhalil, co stojí za povedenými fotkami noční oblohy, kterými se pyšní Pixel 4 a Pixel 4 XL. A hádáte správně, bez výrazného přispění umělé inteligence by to nešlo, jsou zde ale i další úskalí a řešení, které musel Google při focení oblohy brát v potaz.

Nejdůležitějším „trikem“ je použití dlouhé expozice při focení. A zatímco Pixel 3 měl expozici maximálně jednominutovou, Pixel 4 může mít expozici až čtyřminutovou. Ovšem focení s touto expozicí „z ruky“ by z fotky udělalo jen nečitelnou mazanici. Pixel 4 tedy udělá celkem 15 samostatných expozic po 16 vteřinách, které následně poskládá dohromady. To však na fotce vytvoří přepálená místa, tzv. „hot pixely“. Umělá inteligence následně ostré světelné body eliminuje tak, že „průměrnou hodnotu těchto pixelů nahradí průměrem všech okolních bodů“.

Dojde sice ke ztrátě obrazové informace, ovšem do obrazové kvality se nijak výrazně nezasáhne. Tím největším problémem je však to, že dnešní telefony nedokáží pořádně zobrazit oblohu v noci, takže vlastně ani nevíte, co fotíte, natož to, jaký bude ve finále výsledek. Když začnete u Pixelu 4 fotit v režimu Astrofotografie, telefon vám ukáže rychlý náhled z 15ti expozicí. A pokud se vám to, co vidíte, nelíbí, můžete začít znovu. Pro autofocus telefon kombinuje dvě jednosekundové expozice, které pomáhají se zaostřením. A pokud je i na ostření moc tma, ostří snímač na nekonečno.

Při úplňku může být zase obloha až příliš jasná, takže si Pixel 4 pomáhá rozpoznáváním oblohy. Umělá inteligence ji při focení utlumí, aby vypadala přirozeněji, a navíc selektivně zvýší kontrast mraků a barevných přechodů, aby na fotce lépe vynikly. A jak se můžete podívat v naší fotogralerii, ukázkové fotografie noční oblohy z mobilu vypadají prostě a jednoduše skvěle.

Představovací video Pixelu 4:

