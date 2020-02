Google prý má tři návrhy na design Pixelu 5. Zvláště jeden vyvolává výbuchy smíchu…

Přestože do premiéry Pixelu 5 XL zbývá ještě 8 měsíců, už se na veřejnost dostal první render (údajně pocházející přímo z Googlu). Na první pohled působí zvláštně, ovšem lze v něm poznat designový styl Googlu. Vidíme výrazný modul fotoaparátu s neobvyklým tvarem, skleněná záda, zaoblené tvary a konečně také širokoúhlý objektiv!

S obrázkem exkluzivně přišel YouTubový pořad FRONT PAGE TECH, který se odvolává na důvěryhodné zdroje. Zároveň však dodává, že jde zatím jen o jeden ze tří potencionálních návrhů. To by potvrzovalo i loňskou situaci, kdy se ukázalo, že Google k návrhu využívá tří designerských týmů, až poté vybere ten nejlepší. Uvidíme, zde tento prototyp letos vyhraje. Líbil by se vám?

Ukázka Pixel 5 XL (čas 4:35):