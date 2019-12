Google rozšíří populární bubliny z Messengeru na všechny zprávy v Androidu

Hackeři z XDA Developers upravili vývojářskou verzi aplikace Google Zprávy a aktivovali v ní funkci Bubbles. Jestli používáte Messenger s tzv. Chat Heads, pak máte docela přesnou představu, o co jde. Kdo jednou zkusil, většinou nechce jinak, nad ostatním obsahem se vznášející zkratky vedoucí přímo do konkrétní konverzace značně urychlují konverzaci.

Google si už před téměř dvěma lety bubliny vypůjčil pro běžné hlasové hovory, teď se ji chystá rozšířit pro všechny chatovací aplikace napříč systémem. Do bublin tedy dostaneme SMS zprávy, WhatsApp a další. Tedy pokud o to budou vývojáři aplikací stát, protože podporu Bubbles je nutné integrovat do zdrojového kódu.

K funkci se tedy zatím dostanou pouze vývojáři a není jasné zda a kdy se dostane do veřejné verze Androidu. Bude to ještě Android 10, nebo půjde o jeden z trumfů další verze? To bychom čekali až do podzimu 2020…