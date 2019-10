Google Stadia - služba pro streamování her bude spuštěna 19. listopadu

Google za měsíc oficiálně odstartuje službu Stadia, která bude fungovat podobně jako Spotify nebo Netflix. Místo hudby a filmů však bude na dálku streamovat počítačové hry. Při jejich hraní můžete počítat s rozlišením až 4K, frameratem až 60 fps a také s podorou HDR. Potřebovat budete jen rychlé internetové připojení a úvodní poplatek za pořízení služby. Ta bude zatím dostupná pouze v USA, Kanadě a ve dvanácti zemích v Evropě, mezi nimiž ČR zatím nefiguruje.

Představení streamovací služby Google Stadia:

Tzv. sada Founder's Edition vychází na 129 dolarů (cca 3 tisíce Kč), a její součástí je tříměsíční předplatné služby Stadio Pro a pozvánka k vyzkoušení služby pro případného dalšího zájemce. V základu bude k dispozici hra Destiny 2: Collection a několik vybraných bezplatných her, další mají přibývat postupně. Za přístup k většině dalších her však bude třeba zaplatit. Navíc, po třech měsících bude přístup do služby vycházet za 10 dolarů měsíčně, tj. cca 235 Kč.

S hraním streamovaných her se počítá převážně na televizi s připojeným Chromecast Ultra, pro přihlášení ke službě využijete samostatnou mobilní aplikaci. Ovládání her obstará ovladač Stadia Controller, který uživatelům dorazí poštou spolu s Chromecastem. Při hraní her můžete plynule přecházet mezi zařízeními, např. na počítač, na němž můžete hry ovládat pomocí myši a klávesnice, nebo na telefon, tablet či notebook. V tuto chvíli jsou podporovány např. smartphony řady Pixel 3 a Pixel 4, které budou hry streamovat pouze po připojení k Wi-Fi. Kdy se Google Stadia dostane i do ČR, zatím není známo.

Zdroj Google