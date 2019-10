Google tlačí na výrobce telefonů. Povinné bude ovládání gesty, digitalní rovnováha a rychlonabíjení

Výrobci, kteří chtějí do Androidu Google Play a další aplikace z balíku GMS, musí splnit určitá pravidla. Nově do nich Google přidal nutnost použít ovládánní systému gesty a správu času stráveného v jednotlivých aplikacích. Navíc výrobce vyzývá, aby podporovali rychlé nabíjení.

Prvním požadavkem je integrování digitální rovnováhy, v angličtině digital wellbeing. Google má dostupnou vlastní verzi, kterou integruje do telefonů Pixel a Android One. Je ale pouze na výrobcích, zda ji využijí, či přijdou s vlastním řešením. V druhém případě musí splňovat tři hlavní požadavky: aplikace musí být schopná měřit čas strávený v dalších aplikacích a na telefonu, počet odemknutí zařízení a množství zobrazených notifikací. Nutností je také zobrazení těchto dat pro jednotlivé aplikace a to minimálně týden nazpět.

Google ale jde ještě dál a v telefonech nesmí chybět režim nerušit (Do not Disturb) včetně funkce Wind Down, která změní displej na černobílý v určité časy v konkrétní dny v týdnu, či ručním zapnutím. Naopak nevyžaduje nový Focus mód, který zakáže vybrané aplikace, a umožňuje nastavit cíle.

Všichni budou švihat stejně

Velkou změnou Androidu 10 je systém ovládání gesty, který Google téměř okopíroval z Apple iOS. Podle Googlu jsou s ním uživatelé spokojenější, než s klasickými funkčními klávesami, takže od výrobců bude vyžadovat, aby po prvním zapnutí telefonu dal na výběr staré ovládání pomocí tří tlačítek, nebo nová gesta. Žádné jiné možnosti zde být nesmí. Cílem je sjednotit ovládání napříč všemi značkami.

Výrobci ale stále smí integrovat i vlastní řešení, stejně tak musí umožnit přepnutí mezi třemi tlačítky a gesty. To ale až někde v nastavení telefonu, a tam si to lidé musí najít sami, výrobce je nesmí upozornit ani notifikací.

Integrujte standard, prosím

Na Androidu je rychlé nabíjení dnes již standardem a podporují jej téměř všechny telefony a hlavně vlajkové lodě se předhání, kdo stihne nabít rychleji. Googlu se ale nelíbí situace, kdy každý výrobce využívá vlastní řešení, a tak nabíječka od jednoho nemusí 100% fungovat u konkurence.

Google využívá standard USB-C PD ve svých telefonech Pixel, který právě tímto zmíněným problémem trpí. Na výrobce nyní tlačí, aby kompatibilitu s tímto standardem zachovali. Ten přitom může přenášet až 100W, nemusel by tak být ani brzdou pro stále rychlejší nabíječky. Pokud se vše podaří, bude se jednat o jednoznačné vítězství pro uživatele, kteří nebudou muset řešit, kdo danou nabíječku vyrobil a zda bude s jeho telefonem správně fungovat.

Zdroj: The Next Web, Android Police