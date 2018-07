Google tlačil své aplikace na Android a dostal za to rekordní pokutu. Co se teď změní pro uživatele?

O víkendu jsme předpovídali, že tažení Evropské Unie proti Googlu za zneužití monopolního postavení Androidu bude kauza na roky. Nemohli jsme být dál od pravdy. Tisková zpráva Evropské Komise vysvětluje proč Google dostal rekordní pokutu ve výši 4,34 miliard eur (cca 110 miliard korun). Pokuta přichází rok poté, co EU počastovala Google pokutou 2,42 miliardy eur (zhruba 63 miliard korun) za zneužití monopolu ve vyhledávači.

Komise v dubnu 2016 dospěla k předběžnému závěru, že Google v souvislosti s operačním systémem Android porušuje evropská antimonopolní pravidla. Google podle komise zavedl pro výrobce zařízení se systémem Android nezákonné podmínky, čímž poškodil hospodářskou soutěž a omezil spotřebitelům možnost výběru.



EU ukazuje prstem na porušení antimonopolních zákůnů a Google se brání. Tahle kauza dneškem rozhodně nekončí...

Google musí toto jednání do 90 dnů fakticky ukončit, nebo bude muset platit penále ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu, který vykazuje společnost Alphabet, tj. mateřská společnost Googlu.

„Mobilní internet dnes tvoří více než polovinu celosvětového internetového provozu. Změnil život milionům Evropanů. Tento případ se týká konkrétně tří protiprávních omezujících opatření, která společnost Google ukládala výrobcům mobilních zařízení Android a provozovatelům sítí, aby si tak pojistila, že k vyhledávání na zařízeních Android bude použit vyhledávač Google Search,“ říká Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

EU pokutuje Google, protože...

od výrobců požadoval, aby na zařízení instalovali Google Search a prohlížeč Chrome jako podmínku udělení licence k využívání obchodu s aplikacemi Play Store zaplatil některým velkým výrobcům a provozovatelům mobilních sítí pod podmínkou, že tyto společnosti na svých zařízeních předem instalují výhradně aplikaci Google Search nedovolil výrobcům, kteří chtěli předem instalovat aplikace Google, aby prodali jediné chytré mobilní zařízení běžící na alternativní vývojové větvi otevřeného softwaru Android (tzv. Android forks), jež nebyly Googlem schváleny

V obdobném smyslu je Google vyšetřovaný také v Rusku.

Co na to Google

„Android možnosti volby rozšiřuje, ne naopak. Živoucí ekosystém, rychlé tempo inovací a klesající ceny jsou typickými znaky silně konkurenčního prostředí. Proti rozhodnutí Komise se tudíž odvoláme,“ říká manažerka komunikace Googlu pro Česko a Slovensko Alžběta Houzarová.

CEO Googlu své postoje shrnul do krátkého videa:

Níže Google ukazuje, jak jednoduché je odstranit předinstalované a na domovskou obrazovku vystrčené aplikace. Škoda ale, že gró problému leží trochu jinde...

Co se změní pro zákazníky

Očekávám, že to bude strategicka bitva a kličkování mezi paragrafy a ve finále se pro uživatele Androidu nezmění moc. V praxi by to mohlo vypadat tak že při prvním zapnutí Androidu dostaneme vybrat vyhledávací engine a webový prohlížeč, ale Google má v obou oblastech dominantní tržní podíl a myslím, že uživatelům aktuálně chybí závažný důvod používat Microsoft Bing, Microsoft Edge, norskou Operu...

...ale možná se tím otevřou dveře silným lokálním hráčům. Co kdyby smartphone s Androidem a svými službami postavil v Rusku Yandex nebo v Česku Seznam.cz? Ale to už předejímám.



Jak se vydělají peníze na něčem, co dáte lidem zdarma?

Google se bude odvolávat a v dalším řízení patrně půjde o výši pokuty a podmínky odstranění závadných bodů. Nicméně 90denní lhůta na jejich odstranění platí. Dneškem počínaje.