Google ukázal nový kampus. Nečekejte bombastickou architekturu, tohle bude městečko pro život

Zajímavé, jak se vyvíjejí představy o moderním kancelářském komplexu. Google chce jeden nový postavit v San Jose Downtown West, jen čtvrthodinu jízdy od mateřského Googleplexu. V takto hustě obydlené oblasti je nová výstavba komplikovaná – nejde jen přijít, koupit pozemek a plácnout tam nějakou divokou fantazii od architekta, který je momentálně nejvíc cool.

Musíte se zeptat místní komunity, čeho si nejvíce váží na svém okolí, a vymyslet něco, co do takové představy zapadá. Musíte si naklonit veřejnost a přesvědčit autority, že vaše stavba bude pro město přínosem. Google začal v létě 2019, kdy absolvoval řadu setkání s veřejností, od té doby vznikla rozsáhlá studie a výsledkem je nová čtvrť, která zapadne do rázu města, přitom přinese mnoho nového a užitečného.



Firma buduje na více frontách. Vedle původního Googleplexu se staví Googleplex 2 a jak StreetView, tak fotomapy naznačují, že se blíží dokončení.

Zveřejněný návrh má 473 stran a zabývá se všemožnými aspekty od fauny a flóry, přes chodce, cyklisty, řidiče a lokální podnikatele, až po energetickou hospodárnost a okolní letecký provoz. Obsahuje i pár ilustrací, jak si architekti představují výsledek, najdete je v galerii tohoto článku. Následovat bude další diskuze s veřejností a pokud všechno půjde podle plánu, radnice schválí projekt na jaře 2021.