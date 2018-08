Google uvedl Android 9.0 Pie (Go Edition). Do smartphonů se dostane na podzim

I když se tak mohlo na první pohled zdát, Google na smartphony nižší třídy nezapomněl. Poté, co loni v prosinci oznámil odlehčenou verzi Androidu Oreo (Go Edition), americký gigant na svém blogu potvrdil existenci nejnovějšího Androidu 9.0 Pie (Go Edition), s nímž se pojí spousta novinek.

Nová verze odlehčeného Androidu zabírá v paměti o 500 MB méně, než Oreo (Go Edition)). Pokud se tedy budeme bavit o smartphonech s 8GB úložištěm, zbude uživateli 5,5 GB volného místa. Plnokrevná verze Androidu 9.0 Pie přitom zabírá ještě o 3 GB více. Google slibuje rychlejší načítání systému a také větší akcent zabezpečení (např. Verified Boot). V systémovém nastavení se dále objeví položka, která eviduje spotřebu mobilních dat.

V rámci systému opět čekejte předinstalovanou sadu odlehčených aplikací s přídomkem Go od Googlu, která byla od února postupně vylepšována. Google Go umožňuje hlasovou syntézu se zvýrazněním právě psaného textu. YouTube Go má nový režim pro přehlednější správu staženého obsahu. Maps Go nově zvládnou navigovat, dříve se jednalo jen o obyčejné mapy se zvýrazněním vaší aktuální pozice. Přes aplikaci Files Go můžete zasílat soubory (peer-to-peer) mezi smartphony, aplikace Zprávy je o polovinu menší, aplikace Telefon zase umí nově detekovat nevyžádané hovory.

Google v současné době eviduje na 200 různých zařízení běžící v ekosystému Go Edition, která jsou dostupná ve více než 120 zemích světa. Rozmanitost výbavy smartphonů s odlehčenou verzí Androidu je obrovská, začíná se na metě 4GB ROM, VGA displejů a podpoře 3G, maximem jsou HD zobrazovací panely, 16GB paměti a podpora LTE. Nejlevnější smartphony začínají na pouhých 30 dolarech (cca 1 150 Kč).

Ještě do konce roku má svůj „Go“ smartphone představit stovka výrobců, samotný Android Pie (Go Edition) bude vydán v průběhu podzimu.

Zdroj Google Blog