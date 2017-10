Google už žije v nové éře, Česko tam zatím pustit nechce

Google nepředstavil jen Pixely, ale i řadu dalšího hardwaru. Přesto se nejvíce mluvilo o AI – Artificial Intelligence, umělé inteligenci. Pro Google už to není snění o budoucnosti, ale realita, nedílná součást formule hardware-software-AI.

Produkty ve velkém míří do domácností. Bohužel to platí hlavně pro prioritní země. V Česku chybí podpora lokálního jazyka, služeb, potřebné databáze a souvislosti mezi daty, chybí obsah. Bohužel doplácíme na to, že celá naše zem je velká jako jedno velké americké město. Není divu, že jsme na vedlejší koleji...