Google uzemnil balóny. Projekt Loon končí, nedává ekonomický smysl

Je to už 10 let, co Google rozjel Project Loon, který měl doručit internet i do odlehlých míst planety pomocí stratosférických balónů. Zní to až moc fantasticky? Roky Google reportoval dílčí úspěchy, naučil umělou inteligenci řídit pohyb balónů na základě předpovědi počasí a vzdušných proudů, balóny vydržely ve vzduchu stovky dní a překonaly řadu rekordů, ale teď je konec.

Důvod je jednoduchý – i když je Google ochotný roky investovat astronomické částky do převratných technologií, v dlouhodobém horizontu musí dávat smysl, musí být ekonomicky životaschopné.

Technologie se osvědčila po přírodních katastrofách v Peru a Portoriku a loni se rozjel velký projekt v Keni. Balóny donesly internet právě té nejchudší miliardě, která jej ještě nemá, ale právě těm lidem chybí i koncové terminály, ač by šlo o (z našeho pohledu) levné smartphony s LTE. Svou roli v ukončení projektu jistě sehrál i SpaceX Starlink, který slibuje globální pokrytí díky síti satelitů.