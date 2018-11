Google uznal výhody nočního režimu. U AMOLEDů uspoříte až 60 % energie

Google na probíhající akci Android Developers Summit poodhalil výhody Nočního režimu ve spojitosti se spotřebou baterie. A jsou to rozhodně zajímavá čísla. Jas displeje je nerozlučně spjat s výdrží baterie. Zkuste jej mít delší dobu na maximálních hodnotách a baterie půjde dolů raketovým tempem. Samotnou spotřebu energie ale ovlivňují i samotné barvy, což jde vidět na srovnání první generace Google Pixelu s AMOLEDem a iPhonu 7 s IPS panelem.

Zatímco na maximální jas v běžném režimu Pixel potřebuje 250 mA, iPhone 7 zase 230 mAh. V případě, že je maximální jas aplikovaný na nočním režimu (tzv. Dark Mode), je potřebný proud jen 92 mAh, tedy o 63 % nižší. Google v analýze dále v grafu rozvedl jednotlivé barvy a proud, který vyžadují při maximálním jasu. A je zřejmé, že nejhůře si vede bílá na maximální jas (přes 330 mA).

Google tak mezi řádky poukázal na to, že současný návrh Material Designu hojně využívající bílou, je s pohledem na energetickou náročnost úplně „mimo mísu“. Smartphonům s IPS panely je to jedno, mobily s AMOLEDy ale mohou dost energie ušetřit. I proto Google zavedl noční režim do často používaných aplikací, např. do Zpráv či do mobilního YouTube. Na maximální jas při sledování videí je noční režim až o 60 % úspornější, než kdybyste zůstali u klasického layoutu s bílým podbarvením. Google noční režim nově testuje u své telefonní aplikace a také v Google Feed.

Je škoda, že Google Dark Mode nepřidal přímo do Androidu, byť pro spoustu uživatelů režim není dvakrát pohodlný pro čtení tmavých textů na tmavém pozadí. Je tak řada na samotných výrobcích, aby si tmavý režim přidaly do svých vlastních nadstaveb. To se např. týká Samsungu s jeho novým rozhraním One UI. Nezbývá než doufat, že s rozmachem OLED displejů Google zváží úpravu návrhu Material Designu tak, aby již u Androidu Q bylo pozadí spíše do šeda, nebo ještě lépe co nejblíže černé.

Zdroj Slashgear