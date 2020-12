Google vás naučí mluvit očima. Appka je určená hendikepovaným, ale můžete ji vyzkoušet i vy

Google představil aplikaci Look to speak, která pomůže s komunikací němým a lidem s poruchou motoriky, kteří nejsou schopní ovládat dotykový displej. Pomocí selfie kamerky telefonu sleduje, kam se dívají oči uživatele a umožní tak vybrat a přečíst přednastavené fráze.

Look to speak k rozpoznání využívá strojového učení a umožňuje nastavit různou citlivost pohyb očí. Google slibuje, že všechna citlivá data zůstávají offline na zařízení a nikam se neodesílají. Aplikace vznikla jako součást kolekce zvané One project, kde se Google snaží pomoci lidem s různými postiženími. Aplikace vyžaduje smartphone Androidem 9.0 Pie a novějším už nyní volně ke stažení v obchodě Play.