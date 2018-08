Google všem výrobcům: dva výřezy v displeji jsou opravdu maximum

Protože smartphony s výřezem v displeji rostou jako houby po dešti, shrnul Google na svém blogu všechna pravidla výřezů v připravovaném Androidu P. Výřezy v prvé řadě nemohou negativně ovlivňovat vzhled aplikací. V režimu na výšku musí mít stavová lišta Androidu alespoň výšku samotného výřezu, v režimu na šířku pak má být celá oblast s výřezem defaultně neaktivní (tzv. režim „Letterbox)“. A až tehdy, bude-li uživatel chtít, může si vybrané aplikace roztáhnout i přes „vyříznutou“ oblast. Bude k tomu sloužit tlačítko v liště s ovladači, roztažení obrazu bude třeba následně ručně potvrdit.

Google také jednohlasně dodává, že smartphony s Androidem mohou mít maximálně dva výřezy. A to maximálně po jednom výřezu na každé z užších stran displeje. Maximem jsou tedy dva výřezy, které jsme zatím viděli pouze u tohoto konceptu ZTE. Google se tak chce vyhnout experimentování ze strany výrobců, kteří by mohli chtít výřezy umístit do delších hran displeje, aby se třeba odlišili od konkurence. To by ale mohlo narušit správné chování aplikací. Finální verze Androidu P bude uvolněna v říjnu, jako první se dostane na nové Pixely.

Toto jsou hlavní novinky v Androidu P: