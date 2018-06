Google vylepšil mobilní prohlížeč Chrome pro používání jednou rukou

Po nedávných změnách v mobilním GMailu se Google zaměřil na pohodlnější jednoruční ovládání mobilního prohlížeče Chrome. Uživatelské rozhraní Google Duplex přineslo výrazné změny, které jdou sice zatím vidět jen ve vývojářské verzi Chromu nebo v Chrome Canary, brzy by se však měly ukázat i ve finálním buildu.

Do spodní lišty se vrací tlačítko G jako rychlá zkratka pro zadávání webové adresy. V pravém spodním rohu máte druhý přístup do hlavní nabídky, palcem také můžete rychle přecházet mezi otevřenými záložkami. Při rolování webových stránek spodní nástrojový řádek zmizí, takže nezabírá žádný prostor. Pokud používáte vývojářskou verzi Chrome Dev nebo Chome Canary, můžete si nové funkce aktivovat po zadání tohoto „flagu“ do adresního řádku: chrome://flags/#enable-chrome-duplex.

Prohlížeč Google Chrome loni oslavil deváté narozeniny:

Následně vyskočí okno s informací o nutném restartu, po najetí Chromu však ještě nové uživatelské rozhraní neuvidíte. Bude třeba ještě jedno zavření aplikace a její znovuotevření. Na to, až se uživatelské rozhraní Duplex dostane do finální verze Chromu, si možná budeme muset počkat i několik týdnů.