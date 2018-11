Google vymazal noc. Fotografický režim Night Sight umí neuvěřitelné věci, podívejte se

Celé to začalo na jaře 2017, když googler Florian Kainz v rámci Google Labs představil experimentální aplikaci, která uměla složit 64 snímků pořízených mobilem do jedné nádherně prokreslené noční fotky.

Uplynul rok a půl a funkci máme v mobilech. Jmenuje se Night Sight, nedělá 64 snímků, nepotřebuje stativ, naopak se dá fotit „z ruky“ a její výsledky jsou neméně působivé. Pěknou fotku za denního světla dneska udělá mobil za čtyři tisíce. Chleba se láme za šera, kde se jakž takž drží už jen ty nejkvalitnější a nejdražší fotomobily. Ale to, co teď předvedl Google s režimem Night Sight, to je prostě jiná liga!

Google Night Sight formou aktualizace fotoaparátu pustil i do staršího Pixelu 2 a prvního Pixelu z roku 2016 a skvěle funguje i tam. Funguje i se selfie kamerou a začínají se objevovat první porty pro OnePlus a Xiaomi. Dobrá zpráva tedy je, že funkce Night Sight není závislá na hardwaru. Otázkou ale je, jestli ji Google pustí i jinam než na své Pixely. Co takhle přece jen rozšířenější platforma Android One? Otázka zatím zůstává bez odpovědi...