Google vyšperkoval mobilní Gmail. Podívejte se na největší změny

Krátce poté, co Google změnil design webového klienta, nazrál čas i na úpravu mobilní aplikace Gmail. Ta brzy dostane nový design a také zrychlí práci s otevíráním příloh. Budou vidět přímo na dashboardu, takže nebudete muset konverzacemi nekonečně listovat. Rychlejší má být i přepínání mezi účty, což oceníte, pokud máte v Gmailu integrován soukromý i pracovní e-mail.

Tlačítko s lupou pro vyhledávání bude nahrazeno vyhledávacím řádkem, a pokud výsledek vyhledávání vypadá nedůvěřivě až nebezpečně, Gmail vás na to upozorní výraznou červenou hláškou. Princip je podobný jako u výsledků vyhledávání na Googlu, které mají nadbytečný počet přesměrování, nebo byly vyhodnoceny jako potenciálně škodlivé. Umělá inteligence má pomoci s psaním rychlých e-mailových konceptů (Smart Compose) či nabídne nejrelevantnější rychlé odpovědi vyhodnocením textu e-mailu (tzv. Smart Reply).

Google vylepšil mobilní Gmail, nadějná alternativa Inbox brzy skončí:

Umělá inteligence vás také může „pošťouchnout“ k tomu, abyste důležité e-maily četli co nejdříve, resp. abyste na ně nezapomněli odpovědět. To sice klient nabízel již nyní v textové podobě stylem „Naposledy jste si psali před 3 dny. Odpovědět?“, nyní se do hry dostanou systémové notifikace. Aktualizace Gmailu proběhne u Androidu i iOS za několik týdnů, samotný update je součástí velké aktualizace mobilních nástrojů G Suite s designem Google Material Theme, které budou po Gmailu záhy následovat.