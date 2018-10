Google zaplatí Applu 200 miliard za to, že bude výchozím vyhledávačem v prohlížeči Safari

Téměř 200 miliard korun zaplatí Google společnosti Apple za to, že nadále zůstane výchozích internetovým vyhledávačem v prohlížeči Safari, který provozuje Apple. Příští rok by se částka navíc mohla o třetinu navýšit. Odhaduje to banka Goldman Sachs.

Zaplacená částka přitom ještě v roce 2014 nedosahovala ani čtvrtiny té současné. Google tehdy platil miliardu dolarů, firmy na Wall Street odhadovaly částku mezi 1 až 1,3 miliardy.

Důvodem výše současné transakce je i fakt, že je Safari druhým největším internetovým prohlížečem. Na trhu zaujímá 14,5 procent, první je Google Chrome s 59,7 procenty, napsal web Search Engine Land.

Čistý zisk Applu se za tři měsíce roku do konce června zvýšil o 32 procent na 11,5 miliardy dolarů (251,5 miliardy korun).

Americká společnost Alphabet, která je majitelem Googlu, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 73 procent na 9,4 miliardy dolarů (195,9 miliardy korun). Byl to výrazně lepší výsledek, než čekali analytici.