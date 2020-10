Google zavádí předplatné aplikací a her Play Pass konečně i pro ČR

Google od 1. října 2020 spouští na českém trhu službu Google Play Pass, což je předplatné pro hry a aplikace ze speciální sekce marketu Google Play, za které byste jinak museli platit zvlášť. Služba zastřešuje jak placené aplikace, tak in-app nákupy. Po zaplacení měsíčního nebo ročního předplatného nebudete platit nic navíc a všechny aplikace ze sekce Play Pass budou také bez reklam.

České ceny paušálu jsou poměrně rozumné – měsíční Play Pass stojí 139 Kč a roční předplatné 849 Kč, což je mnohem větší zvýhodnění než u konkurenční platformy Apple Arcade, která přijde na 1 390 Kč za rok. Službu Googlu lze navíc první měsíc bezplatně vyzkoušet a teprve potom se rozhodnout, zda jeden nebo druhý typ předplatného využijete.



Ikony vybraných her a aplikací zapojených do Google Play Pass

Podobně jako u mediatéky lze předplatné sdílet v rámci Google Family až s pěti rodinnými příslušníky. Každý si může z Play Passu do svého zařízení stáhnout, co chce. Google uvádí, že v rámci Play Passu nabízí několik stovek pečlivě vybraných a důkladně překontrolovaných her a aplikací, nové přibývají každý měsíc. Zde jsou některé z obsažených nebo brzy připravovaných titulů: