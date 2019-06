Google zaznamenává vaši polohu. Má k tomu své důvody, ale můžete mu v tom zabránit

Pokud si pořídíte telefon s Androidem a bezmyšlenkovitě odsouhlasíte všechny úvodní dialogy, bude takový telefon odesílat informace o své poloze na servery Googlu. Nemělo by vás to překvapit, Google to uvádí v podmínkách, které jste odsouhlasili. Jenže tyto podmínky většina lidí nečte. Nyní si proto objasníme, k čemu Google potřebuje vaši polohu znát, která z jeho funkcí budí největší kontroverze a jak případně sledování polohy vypnout.

Díky poloze přibudou užitečné funkce navíc

Sledování polohy se Googlu hodí k tomu, aby mohl vylepšovat a přizpůsobovat své služby. Nejvíce to pochopitelně oceníte v mapách, kde můžete online sledovat stav dopravy na silnicích nebo vytíženost obchodů, restaurací či turistických míst během denní doby. V mapě se vám třeba také zvýrazní oblíbená navštěvovaná místa.

Znalosti polohy využívá i vyhledávač, který vám může nabídnout užitečné výsledky hledání s ohledem na místo, kde se zrovna nacházíte. Připomínky či poznámky se ozvou nejen v zadaný čas, ale také podle toho, když přijdete na předem zadané místo. A v rámci rodiny či blízkých přátel můžete neustále sdílet svou polohu, což se hodí pro zajištění bezpečnosti nebo rychlejší domluvu.

​

Využití sledování polohy v praxi

Polohu využije například i služba pro přehrávání hudby a na systémovou informaci o poloze si mohou sáhnout i externí aplikace, pokud jim k tomu dáte svolení. Hojně toho pochopitelně využívá například Facebook, který vám podle toho zacílí reklamy nebo doporučí přátele a akce v okolí.

Historie polohy si pamatuje několik let zpětně

Největší kontroverze ale budí fakt, že Google data o poloze ukládá a vy se tak můžete podívat, kde jste kdy byli i několik let zpětně. Tyto informace jsou přístupné jen pro vás v rámci služby Mapy, ale leckoho může při pohledu na ně vyděsit, co všechno o vás Google ví.



Historie polohy. Co jsem dělal v dubnu 2016? Google ví, jel jsem do Prahy

Pokud vám to vadí, můžete data z historie vymazat a službu Historie polohy deaktivovat. Tuto možnost najdete v nastavení Google účtu pod položkou Data a personalizace. Zde můžete Googlu zakázat, aby ukládal i další data, která jinak shromažďuje, jako je například historie vyhledávání nebo záznamy vašich aktivit na webech a v aplikacích Googlu.

Jestli vám vadí nejen ukládání historie polohy, ale sledování polohy jako takové, nejsnadnějším řešením je deaktivovat tuto funkci přímo v systémovém nastavení telefonu. Pak už polohu nezjistí žádná nainstalovaná aplikace a ani ty od Googlu.



Možnost vypnutí ukládání historie polohy v nastavení účtu

Google nás tedy prostřednictvím telefonu opravdu sleduje. Ale dali jsme mu k tomu souhlas a můžeme mu to kdykoli zakázat. Není proto důvod tuto skutečnost nějak démonizovat.