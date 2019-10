Google zítra oznámí nové Pixely, nic ale neutajil. Vše podstatné už víme

Google již zítra oznámí dvě novinky řady Pixel 4, úniky v posledních dnech a týdnech však byly natolik intenzivní, že nás zítra nemůže nic překvapit. Zítřejší představení tak bude jen formálním potvrzením toho, co už dávno víme. Google má připraveny hned dva modely, základní Pixel 4 doplní zvětšený Pixel 4 XL. Oba smartphony se budou lišit jen s ohledem na rozměry těla, úhlopříčku displeje a kapacitu baterie. Hlavní výkonové parametry zůstanou identické.

Google byl kreativní již u samotného označení barevných variant. Posuďte sami - Just Black („Jen černá“), Clearly White („Zcela jistě bílá“) a Oh So Orange („Až tak oranžová“). Měnit se bude vždy jen barva zadního skleněného krytu a také odstín zamykacího tlačítka. Na zadním krytu bude výrazným prvkem i nový čtvercový fotomodul, v němž bude umístěn 12MPx hlavní snímač, 16MPx teleobjektiv a ToF kamerka. Pod zadním krytem bude k dispozici i cívka pro bezdrátové nabíjení.

Na přední straně oba modely nabídnou černý rámeček. Všímáme si zejména širokého prostoru nad displejem, v němž najdeme selfie kamerku, snímače potřebné pro 3D Face Unlock, senzor okolního osvětlení a hlavní reproduktor. Dále by zde měla být umístěna i pomocná čidla pro radar Soli Motion Sense, který bude vyhodnocovat různá bezdotyková gesta. Radar má fungovat ve většině zemí Evropské Unie, tak snad se dostane řada i na nás. Na těle telefonu dále najdeme stereoreproduktory a konektor USB-C, přes nějž půjde baterii nabíjet zrychleně. Sluchátkového jacku se tentokrát nedočkáme.

U Pixelu 4 bude připraven 5,7" displej s rozlišením Full HD+, větší Pixel 4 XL dostane 6,3 QHD+ panel. V obou případech se jedná o displej typu Smooth Display, což není nic jiného, než OLED s 90Hz obnovovací frekvencí. Výkon oběma modelům dodá Snapdragon 855 se 6GB RAM, interní úložiště bude, buď 64, nebo 128GB. Samotná kapacita baterií však u novinek nebude nic extra, Pixel 4 má dostat jen 2 800mAh baterii, Pixel 4 pak 3 700mAh akumulátor. Zvláště u menšího modelu jsme čekali baterii s podstatně vyšší kapacitou.

10 největších novinek v Androidu 10:

Uvnitř obou novinek samozřejmě poběží Android 10 se všemi softwarovými novinkami a přídavky. Tisková konference Googlu, kde budou představeny nové Pixely, startuje již zítra v New Yorku. Začátek akce je naplánován na 16:00 hod českého času.