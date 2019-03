Google zkouší tmavý režim už i v Chromu. Takhle jej aktivujete

Rozsvícení bílého pixelu na stále více rozšířených OLED displejích stojí energii. Černý pixel zobrazuje „zadarmo“. A také je to šetrnější pro oči, zvláště před usnutím. Takže se tmavý režim objevuje v čím dál více aplikacích a Google jde příkladem.

Na řadě je webový prohlížeč Chrome. Tmavý režim už se testuje řadu týdnů a konečně probublal až do veřejně dostupné aplikace Chrome Beta, na které Google zkouší novinky před vypuštěním do ostré verze prohlížeče. Ani tam ale nelze aktivovat prostým přepínačem, je to trochu složitější.

Stáhněte Chrome Beta Do adresního řádku vložte následující výraz a potvrďte: chrome://flags#enable-android-night-mode Ve žlutě zvýrazněné sekci Android Chrome UI dark mode zvolte Enabled Vpravo dole stiskněte modré tlačítko pro restart aplikace. Pak ji sami restartuje ještě jednou (stačí spustit aplikaci, stisknout tlačítko pro multitasking a Chrome Beta vypnout odsunutím mimo displej) Po dalším zapnutí už v Nastavení (tři tečky vpravo nahoře) uvidíte položku Dark mode, stačí ji aktivovat

Tmavý režim ještě není hotový, sem tam prosvítá světlá, sem tam je černé písmo na tmavém pozadí, ale prohlížeč je stabilní a dá se normálně používat. Každopádně ani po dokončení nebude tak platný jako u jiných aplikací – po většinu času se budete dívat na weby, které svůj design určují samy a googlí potřebu tmavých pixelů příliš nereflektují.