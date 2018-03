Google zpřístupnil mapy vývojářům her v rozšířené realitě: Nebojte se a tvořte!

Populární mobilní hra Pokémon Go doslova otevřela nový žánr mobilních her v rozšířené realitě. I před pokémony zde sice bylo několik pokusů, ovšem až Pokémon Go zaujal natolik, že se o segment rozšířené reality začala zajímat i další vývojářská studia, než jen společnost Niantic. Ta těžila z dřívější hry Ingress, v rámci které hráči nasbírali spoustu geolokačních dat pro herní objekty. Ta byla následně využita i u Pokémon Go.

Na ulicích již dnes sice nevidíme davy hráčů jako při představení hry před dvěma lety, ovšem Pokémon Go si stále drží stabilní uživatelskou základnu. Letos se chce navíc do rozšířené reality dostat několik dalších her včetně Harry Potter: Wizards Unite, Jurassic World Alive a také hra na motivy Ghostbusters (Krotitelé Duchů) od Sony. Zapomenout nesmíme ani na titul The Walking Dead: Our World, který byl představen loni v září.

Niantic zatím do rychlejšího vývoje Pokémon Go nic výrazně nehnalo, protože společnost „trůní“ nad neobyčejně velkou databází geolokačních dat z celého světa. V tom konkurenční hry výrazně pokulhávají, většinou herní objekty generují náhodně, s čímž se pojí spousta problémů (např. soukromé pozemky) nebo bezpečnostní rizika (herní objekty v řece, uprostřed cest, dálnic, apod.). Na to třeba naráží aktuální „konkurent“ pokémonů, Draconius Go.

Toho si byl vědom i Google, z něhož jako interní startup vzešla novodobá společnost Niantic, a tak vývojářům her pro rozšířenou realitu umožní přístup ke svému Google Map API. Slovy Googlu: „Datovou bohatost Google Map jsme přenesli do Unity enginu. Měníme budovy, cesty a parky na herní objekty v Unity, kterým vývojáři přidají textury, styl a úpravy takové, aby odpovídaly pocitu a designu jejich celé hry.“

Google uvolnil Map API pro vývojáře her v rozšířené realitě:

Přístup k mapám a geolokačním datům samozřejmě nebude zadarmo. Google na svém blogu nabádá ke kontaktování prodejního týmu. Pokud však vývojáři vymyslí zajímavé hry, mohou se jim investice do map a infrastruktury rychle vrátit. A to díky mikrotransakcím, které jsou v mobilní sféře stále oblíbenějším nástrojem, jak pravidelně z aktivních hráčů „tahat“ peníze. ,

Rok 2018 by se mohl stát rokem mobilních her pro rozšířenou realitu. Očekávaných titulů je mnoho, záležet však bude na tom, jak moc budou propracované. Mít věhlasný název nestačí.

Zdroj Google