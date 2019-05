Googlem to jen začíná, Huawei přijde také o americké čipy. Pomůže vývoj nebo politika?

Jako by situace pro Huawei nebyla dost špatná už od loňského podzimu, kdy USA a řada dalších zemí včetně Česka vystoupily proti síťovým technologiím značky. Tehdy jsme se ještě mohli uklidňovat, že mobilních telefonů se obchodní válka netýká. A nasvědčují tomu i poslední hospodářské výsledky – vypadalo to, že Huawei zcela jasně směřuje na pozici světové jedničky v počtu podaných mobilních telefonů.

Dneškem počínaje může být všechno jinak. Google oznámil, že pozastavuje spolupráci s Huawei – postará se pouze o bezpečnostní updaty pro telefony současné a minulé, novou verzi Androidu ale už nedostanou a příští představené telefony sice mohou mít základní Android (open source přístupný každému), ale už bez služeb Googlu.

Pikantní vsuvka Smartphony Honor byly dosud zcela ušetřeny kauzy USA vs. Huawei. Šlo o značku. Teď jde o výrobce. I když si Honor hraje na samostatnou značku, telefony neoddiskutovatelně vyrábí Huawei. A zrovna zítra má být v Londýně představený vlajkový model Honor 20. Zákaz amerických technologií pro všechny budoucí telefony vyrobené firmou Huawei platí od pátku 17. května, takže nad Honorem 20 visí otazník. Nicméně příslušné licence telefon získal již v uplynulých měsících, takže příchod na trh by neměl být ohrožený

Bez Gmailu, bez YouTube a mnoha dalších služeb, které uživatelé na Androidu považují za nezbytné. Velkým problémem je také Google Play, ze kterého už nepůjde stahovat aplikace. I když zrovna v tomto bodě by si Huawei dokázalo poradit relativně rychle – má vlastní obchod s aplikacemi Huawe AppGallery. Ve hře je i vlastní operační systém, ač se to z pohledu dominantního Androidu může jevit jako tržní sebevražda.

Softwarová situace by se asi dala v řádu měsíců nějak přijatelně řešit, ale americký vládní ban firmy Huawei musí reflektovat také Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom a další americké technologické firmy. Huawei sice ve svých telefonech používá čipsety i modemy vlastní výroby, ale ke kompletní dodavatelské nezávislosti na americké technologii má daleko. Intel dodává procesory do serverů Huawei, Qualcomm do levnějších telefonů Huawei, Xiling a Broadcom vyrábí celou paletu čipů do síťových komponent Huawei.

Nic není konečné

Aktuální situace má dvě základní východiska. První můžeme označit za technologické – Huawei si bude muset poradit bez amerických technologií a komponent. Podle Bloombergu se na podobnou situaci Huawei začala připravovat už loni na podzim a dnes má dostatek zásob na další tři měsíce výroby. I když je to z hlediska vývoje šibeniční termín, stratégové a konstruktéři mohou „něco vymyslet“.

Druhé východisko je politické. Čína ustoupí a Trump zruší sankce směřované proti Huawei. Nicméně vzhledem k dosavadnímu vývoji americko-čínské obchodní války, kdy se spíše nabalují další a další sankce, je to nepravděpodobné.