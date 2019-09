Googlu unikla reklama na Pixel 4. V oběhu jsou dokonce i první hands-on videa!

Google v říjnu představí nové modely řady Pixel 4, a s informačními úniky se to na internetu jen hemží. Americkému gigantovi uniklo promo video, které by do budoucna mohlo sloužit jako televizní reklama. Jednou z prvních novinek, kterou si z něj můžeme odnést, je chytřejší Google Asistent, který za vás dokáže vyřídit hovory. Tuto funkci v akci jsme mohli vidět již na loňské konferenci Google I/O, ovšem do praxe se zatím nedostala.

Uniklá reklama na Google Pixel 4:

Google Asistent však bude chytřejší i z pohledu běžných operací, zvládne zobrazit určité spektrum fotografií, vyfiltrovat specifické výsledky a ty následně nasdílet osobě z telefonního seznamu. A to vše velmi rychle. Reklama dále ukazuje nová systémová gesta a chlubí se vylepšeným nočním režimem, který má dokonce umět fotit hvězdnou oblohu.

První hands-on video Pixelu 4 XL:

A únikům rozhodně není konec. Na YouTube jsou již nyní k dispozici dvě (!) hands on videa Pixelu 4XL, které sice nedoprovází anglický komentář, ale můžete si jej alespoň strojově přeložit do podoby anglických titulků. Dozvídáme se, že všechny tři barevné varianty (bílá, černá a korálová) mají černý rám, a liší se jen odstínem zadního krytu. Videa dále potvrzují přítomnost 90Hz obnovovací frekvence displeje, v rámci nastavení zobrazení nechybí podpora schémat, režim Attention (displej se nevypne po stanoveném intervalu, pokud se na něj stále díváte), a mezi aplikacemi je i nový screen recorder.

Druhé hands-on video Pixelu 4 XL:

Videa dále podávají nevyvratitelný důkaz o použitém hardwaru. Pixel 4 XL nabídne 6,23" displej s rozlišením 3 040 × 1 440 pix, 6GB RAM a 128GB paměť a trojitý zadní fotoaparát ve čtvercovém fotomodulu spolu s přisvětlovací LED. Hlavním snímačem bude 12MPx IMX363 od Sony (f/1.7), teleobjektiv Sony IMX481 bude mít rozlišení 16 MPx. Výpočetní výkon má dodávat osmijádrový Snapdragon 855.

Zdroj Slashleaks