Gradient je pořád v módě. Huawei prozradil, co stojí za barevnými přechody

Gradient. Slovo, které jste před rokem 2018 možná nikdy nepoužili (pokud nejste odborníci pracující s obrazem nebo fotografií). Dnes se ale stává běžnou součástí slovníku. Mohou za to smartphony. Plynulé barevné přechody na skleněných zádech, nejrůznější odstíny, duhové efekty. To vše lze shrnout pod stále aktuální designový trend – gradient.

Gradient je v obecném smyslu směr růstu. Ve formálním jazyce matematiky označuje diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole. Zdroj: Wikipedie

Na českém trhu jsme se s prvním gradientovým telefonem potkali loni zjara, když Huawei uvedl na trh tehdejší vlajkový model P20 Pro. Největší pozornost si získala varianta Twilight, která měla barevný přechod ve vertiálním směru od fialové, přes modrou, až po zelenou. Později v témže roce Huawei uvedlo sytější variantu podobného přechodu, kterému říkalo Aurora.



Huawei P20 Pro v barvách Aurora (vlevo) a první gradientové variantě Twilight (vpravo)

Od té doby vyrábí telefony s duhovými zády mnoho firem – hlavně těch z Číny. Jak ale gradient vzniká a jak náročné je vyrobit zadní kryt s tímto efektem? Základem výrobní technologie je vrstvení. Huawei dává příklad na prvním svém modelu P20 Pro Twilight – ten obsahuje pět nanooptických barevných vrstev s celkovou tloušťkou 350 nm (nanometrů).

Vývoj za desítky milionů eur

Proces nanášení jednotlivých potahů (každý v tloušťce asi setiny listu obyčejného papíru) vyžaduje sterilní a zcela bezprašné prostředí, podobné tomu, jaké je například na operačních sálech. Každá jedna prachová částečka by totiž ovlivnila výsledné zbarvení při dopadu světla. Tloušťka, počet i proložení vrstev má vliv na celkový efekt gradientu.



P30 Pro ve variantě Breathing Crystal byl výrobní oříšek, Huawei se ho podařilo dokončit až měsíc před premiérou

U letošní série P30 si Huawei troufl na novou bílo-fialovou barvu Breathing Crystal. Při výrobě musel položit devět vrstev v tloušťce 600 nm, což bylo kritickým momentem pro masovou produkci. Na sklo, které pokrývá celé tělo telefonu, totiž působí vyšší tlak a je náchylnější k rozbití. Když se designéři pokusili o tento odstín v roce 2015, pouze 10 % celkové výroby bylo bez chyby. Tehdy byl aktuální model Huawei P8 a z materiálů použitých na zádech telefonu dostal hlavní slovo hliník.

Vylepšení technologie vrstvení přinesl příchod pokročilého mikronového inkoustového tisku. Barva Breathing Crystal byla pro Huawei opravdovým oříškem a do poslední chvíle nebylo vůbec jisté, zda se ji pro řadu P30 podaří včas dokončit. Úspěšný sériový výrobní proces byl potvrzen pouhý měsíc před pařížskou premiérou. Huawei uvádí, že vývojem gradientových krytů se zabývá od roku 2015. Během čtyř let investoval do vývoje několik desítek milionů eur.



Všechny tři v Česku dostupné gradientové varianty aktuálního top modelu P30 Pro

Výsledkem je momentálně nejširší nabídka barevných variant s duhovým zabarvením. U aktuální série P30 jsou to čtyři (Amber Sunrise, Aurora, Breathing Crystal, Pearl White – poslední není určena pro český trh), u loňského Mate 20 Pro jedna (Twilight) a u prvního gradientního modelu P20 Pro také čtyři (Aurora, Twilight, Pearl White, Pink Gold). Vedle toho používá barevný přechod na skle i mnoho modelů střední třídy (Nova 4, 3, 3i) nebo dceřiné značky Honor.