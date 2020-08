Hammerhead Karoo 2 předvádí, jak má vypadat moderní cyklopočítač

Hammerhead Karoo 2 je druhá generace cyklopočítače od firmy, která to dělá jinak. Poslouchá své uživatele, dlouhodobě udržuje neuvěřitelnou frekvenci updatů, každé dva týdny přidává nové funkce, o které si komunita řekla. A stejné to bylo s vývojem druhé generace hardwaru – má všechno, co první generaci chybělo, a zlepšuje, co nebylo ideální.

Dvojka je především menší a lehčí. Přidává „pípák“, takže na sebe umí upozornit. Uživatelé také řešili opotřebení „garminovské“ patice, a tak Karoo vyvinulo vlastní. Masivnější, aerodynamičtější. Ale pokud máte na kolech garminovské držáky, není nutné zoufat, v balení dostanete redukci. Nový je USB-C konektor ve voděodolné úpravě (pro celý přístroj platí stupeň krytí IP67).

Rychlost smartphonu, funkce cyklopočítače

Už první generace překonává konkurenty rychlostí uživatelského prostředí, druhá se má díky ještě výkonnějšímu procesoru posunout do teritoria smartphonů. Ostatně vnitřnosti mají ke smartphonu blízko. Je to vidět na operačním systému (Karoo OS je upravený Android 8), ale třeba i na konektivitě: Bluetooth 4.0 a ANT+ pro připojení senzorů, nebo klidně i sluchátek, přes vloženou SIM kartu se přihlásí k mobilní síti 2G/3G/4G, pokud o to nestojíte, stále je zde Wi-Fi (b/g/n), o geolokaci se stará GPS, GLONASS a Galileo.

Hammerhead tvrdí, že nové senzory (barometr, teploměr, tříosý akcelerometr, magnetometr a gyroskop) posunou přesnost měření na vyšší level. Kapacita paměti poskočila na 32 GB, takže se dovnitř vejde ještě více map. Tisková zpráva zmiňuje rychlé nabíjení, ale z pohledu smartphonového světa není půlhodina na nabití z nuly na 30 % nic světoborného. Baterie o kapacitě 2 500 mAh má i se všemi aktivními technologiemi udržet Karoo 2 při životě po více než 10 hodin a výrobce slibuje, že se s příštími aktualizacemi postupně dostane přes 14 hodin.

Zásadní změnou je displej. Je jemnější, stále vyniká podáním barev, viditelností na slunci i rychlostí odezvy na dotyk, ale hlavně se protáhnul a nové uživatelské prostředí toho využívá. Naráz zobrazí více informací, kvůli kterým se dříve muselo listovat. Typickou ukázkou je mapa, nad kterou se vejde výškový profil trasy, nebo aktuální Strava segment. Datasexuálové mohou plnit obrazovky haldou údajů v různých layoutech. Když přidáme vyskakující pokyny navigace a notifikace z mobilu (další novinka), jde o skvělé využití plochy při současném zachování přehlednosti.

Nový hardware v říjnu, nový software hned a zadarmo

Nezvyklý je i přístup k vývoji softwaru. Všechny novinky vyvíjené pro Karoo 2 dostane i původní model, který už se neprodává. Rozdíly mají přijít až s časem a budou souviset s technickými rozdíly mezi oběma přístroji. Cloudová služba na pozadí zůstává beze změny (resp. také se mění průběžně), mapy lze ukládat do paměti a po téměř roční zkušenosti je mohu vřele doporučit i v českém prostředí. Na silnici jsou bez chyby. Co se MTB ježdění týče, jednou jsou lepší Mapy.cz, podruhé mapy od Hammerhead, ale důležité je, že si systém poradí i s navigací po trase naplánované mimo známé cesty.

Karoo 2 už můžete předobjednat, k prvním zákazníkům se dostane ve druhé polovině října, i do České republiky dorazí zásilka cca během tří dnů. Cena je nastavená na 399 dolarů, tedy necelých 9 tisíc korun.

Představení Karoo 2: