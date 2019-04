Harry Potter: Wizards Unite vstupuje do bety. Testování začíná na Novém Zélandu

V pondělí jsme vás informovali o možných předregistracích uživatelských jmen z Pokémon Go a Ingress Prime pro připravovanou hru Harry Potter: Wizards Unite. A dnes vám můžeme potvrdit oficiální start beta testování! To je bohužel spuštěno zatím pouze na Novém Zélandu, pokud však bude mít beta obdobné tempo jako při startu Pokémon Go, mohla by se již za pár dní dostat i do Evropy.

Betaverze je zatím k dispozici pouze na Androidu, nedočkavci si mohou již nyní stáhnout hru třeba na APKMirroru. V současné době však hra poslouží pouze k „nasátí“ herní atmosféry, protože je herní mapa okolo vás úplně prázdná. Můžete si však projít alespoň tutoriál, zjistit k čemu slouží „foundables“, tj. jakou formou bude ve hře naplněn „sběratelský“ aspekt. Vyplnit můžete i svůj profil, příslušnost ke koleji, parametry kouzelnické hůlky, a celkově se podívat do všech herních nabídek. Na odstartování toho pravého herního zážitku v kouzelnickém virtuálním světě však budete muset ještě nějakou dobu počkat.

Ukázka hraní Wizards Unite z Nového Zélandu:

