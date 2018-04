HAS 2018: Éra umělé inteligence v mobilech už začala. Toto jsou největší výzvy

Umělá inteligence a snahy o její vývoj zajímá stále více firem. Ve 4. čtvrtletí 2017 působilo na globálním trhu více než 3200 firem, které se tímto segmentem zabývaly. Na analytické konferenci Huawei Global Analyst Summit 2018 to odhadl viceprezident pro vývoj softwaru a ředitel oddělení AI Felix Zhang. Podle něj se loňský rok dá klasifikovat jako začátek moderní éry AI v mobilních telefonech. Podle serveru Statista.com měl v roce 2017 jen v USA celý sektor AI hodnotu 2,4 miliardy dolarů.

Umělá inteligence se totiž až loni začala více prosazovat v mobilních telefonech. Apple dostal čipy s koprocesory pro AI do iPhonů a podobně je na tom Huawei. Účel užití umělé inteligence v telefonu je nicméně zatím mírně prvoplánový a zahrnuje spíše obecné pojmy jako snazší interakce a ovládání telefonu. Inženýři si tak nyní spíše lámou hlavu nad tím „jak“ a „kde všude“ AI využít, než nad dřívějším „jak vyvinout AI“.

V detailech však už nyní lze hovořit o inovačním procesu třeba v rámci toho, že si uživatel nejen snadno stáhne aplikaci z app storu, ale také ji bude moci rychleji využít, případně mu telefon sám doporučí její nastavení či využití funkcionalit v závislosti na situaci, v níž aplikaci dotyčný využívá. „Vyvinuli jsme více než 500 scénářů v 19 kategoriích, které uživatelům vylepšují fotografie,“ vysvětloval Felix Zhang, jak konkrétně vypadá AI v posledním představeném smartphonu značky, modelu Huawei P20.

Umělá inteligence umožní nastavení osobních filtrů, tedy podmínek pro používání telefonu, například hlasovým povelem „Nechci teď být příští dvě hodiny rušen, vyjma osoby XY“ nebo přímé nastavování telefonu hlasem povely jako „Vypni otáčení obrazovky“ či „Změň barevné schéma telefonu“. Jde o drobnosti, které však znamenají úsporu času uživatele. Uvnitř aplikací se umělá inteligence může projevit třeba při zavolání taxi prostým kliknutím do mapy a potvrzením. Ostatně tak to už předvádí Uber, který se snaží o integraci s různými hlasovými asistenty, kteří AI v mobilech reprezentují.

Největší výzvy

Zajímavé jsou také výzvy, které vývoj při integraci umělé inteligence do mobilů řeší. Dnes to funguje tak, že obrazový či hlasový vstup putuje na servery a analyzuje se tam. To znamená relativně velký datový provoz, který stojí čas, peníze a energii. Budoucnost je taková (a nejmodernější generace smartphonů už tuto cestu nastoupila), že se obrazová a hlasová data zpracují přímo v mobilu ve zmíněných AI koprocesorech a na servery poputuje už jen velmi stručná instrukce.

Stěžejním cílem vývojářů je jakési polidštění technologie tak, aby nebylo nutné hlasovému asistentovi sdělit přesně strukturovaný povel. Komunikace s umělou inteligenci by měla připomínat běžný hovor mezi dvěma lidmi. Specifickým problémem je bezpečnost, kterou je kvůli nástupu AI nutné posunout do jiné dimenze. Pokud je na vstupu obrázek, systém je schopný z něj vytáhnout i informace, které by jinak uživatel neprozradil. Vývojáři tedy musí přesně určit, které informace systém použije a jak s nimi naloží.