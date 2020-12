Head-up-displej příští generace používá rozšířenou realitu. Za příplatek jej nabízí i Škoda

Head-up displeje jsou s námi už řadu let, ale zatímco dosavadní modely prostě jen zobrazí informace do prostoru před vozem, nová generace AR-HUD (Augmented Reality Head-up-Display) používá rozšířenou realitu. To znamená, že grafiku umístí přesně tam, kde dává smysl:

navigační šipku do křižovatky

varování na změnu pruhu na středovou čáru

při použití adaptivního tempomatu přímo na vozovku promítne vzdálenost od vozidla před vámi a červeně upozorní na příliš malý odstup

můžete sledovat, jak se postupně přibližujete k ikonce cíle vaší cesty

Virtuální ukazatele se průběžně zvětšují a zvýrazňují v závislosti na jízdních podmínkách, případně se zesvětlují, aby řidiči neblokovaly výhled před sebe. Systém head-up displeje získává data z kamer a senzorů na přídi vozidla, ale také z podkladů navigačního systému.

Touto novinku prvně přinesl nový Mercedes-Benz třídy S, ale krátce na to se přidaly i elektromobily Volkswagen ID.3 a ID.4 a Škoda Enyaq iV. U Volkswagenů je AR-HUD součástí vyšších výbav, k těm nižším jde přikoupit v rámci paketu Infotainment Plus. Enyaq má AR-HUD v příplatkovém paketu Infotainment Top společně s navigací a službami Škoda Connect za 43.000 Kč.