Hearthstone pokračuje v příběhu. Nové rozšíření má název Saviors of Uldum

Společnost Blizzard, vydavatel karetní hry Hearthstone, již dříve slíbila, že expanze Herního roku Draka se budou točit okolo jedné hlavní příběhové linie. A to se také vyplnilo. Krátce poté, co tzv. League of E.V.I.L vyplenila nebeské město Dalaran, se partička padouchů chystá na další štaci - do Uldumu, země pouští, pokladů a mumií. Nová expanze karetní hry tak dostala název Saviors of Uldum.

Představení expanze Saviors of Uldum pro Hearthstone:

Hearthstone se s novou expanzí příliš nezmění. Čekejte 135 nových karet, novou herní plochu a také samostatný sólo režim, který přijde na řadu až v září, tedy minimálně s měsíčním zpožděním oproti spuštění rozšiřující sady, které je v plánu 6. srpna. Mezi kartami se objevuje nové klíčové slovo Reborn, při prvním zničení nestvůry se karta vrátí znovu do hry, ale pouze s jedním životem. Znovu se na scénu dostávají legendární úkoly, které při svém splnění nějakým způsobem ovlivní Hero power samotného hrdiny. Každý, kdo se přihlásí do hry do tří měsíců od spuštění expanze dostane jeden tento quest zdarma.

Zdroj PlayHearthstone