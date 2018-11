Hearthstone slaví 100 milionů hráčů. Jako dárek dostane každý hráč 6 balíčků

Populární hra Hearthstone, kterou si od Blizzardu, jako jednu z mála, můžete zahrát i na smartphonech, slaví působivý milník. Hra na celém světě překonala metu 100 milionů hráčů! A vývojáři na počest jubilea rozdělují balíčky s kartami. Každý, kdo se do hry přihlásí (z jakékoliv podporované platformy) v termínu 7. - 11. listopadu dostane zdarma šest balíčků karet z poslední herní expanze The Boomsday Project.

V rámci úkolů se objevuje jeden pětiúrovňový, v němž za souboj s jedním vaším přítelem z Friend listu dostane 100 zlatých. Celkem můžete zápasů do questu uskutečnit pět, takže dostanete v součtu 500 zlatých. Ty můžete použít na nákup pěti dalších balíčků nebo na tři vstupy do Arény. Na Android a iOS se brzy dostane i další hra od Blizzardu, a to kultovní Diablo.

