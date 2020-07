Hearthstone začíná připomínat Magic. Nová expanze přinese duální karty

Karetní hra Hearthstone, která svému úspěchu vděčí vydání mobilních verzí pro iOS a Android, je v očekávání další velké expanze. Ta ponese název Scholomance Academy, a jejím největším přídavkem jsou duální karty. V Hearthstone sice nebudete mít možnost zvolit si duální povolání, můžete však využít karty, které jsou propojeny s druhým povoláním. Na diagramu v naší galerii jsou „spřízněná“ povolání umístěna vedle sebe. V praxi tak třeba při hraní za mága můžete využít některé prvky, které byly dříve určeny pouze pro povolání Rogue, apod.

Nová expanze přinese celkem 135 karet, z nichž bude dvoubarevných rovných čtyřicet. A Blizzard si od toho slibuje ještě větší variaci jednotlivých povolání. Novinkou je i klíčové slovo Spellburst, které se aktivuje jednorázově, a to po zahrání prvního kouzla od vyložení miniona do hry. Blizzard zašel dokonce tak daleko, že minion může mít speciální efekt podle toho, jaká je použita herní deska! A připomeňme, že se tak děje zcela náhodně. Mezi další novinky patří „reanimační“ minioni, kteří po svém zničení přijdou znovu do hry, ovšem s -1/-1. A to nám mimo dvojbarevných karet opět dost připomíná Magic: The Gathering.

Třetí novinkou jsou kouzla Studies, které redukují následně zahranou kartu stejného typu o jednu manu. Expanze Scholomance Academy spadá do tzv. 2. fáze herního roku Fénixe, jejíž součástí bude i nová příběhová linie pro single player a také zcela nový herní mód. Rozšíření se do hry dostane již začátkem srpna.

Zdroj Blizzard