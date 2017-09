Na iPhone X čekám netrpělivě dobré tři roky. Hltám každou informaci, každý leak, androiďáci by řekli, že jsem iOvce. Ale co už. Technologie a hlavně aplikační prostředí iPhonů v mých očích vždycky přebily Android. A co říkám na iPhone X?

Pamatuji, když se v Americe začaly prodávat první iPhony. To ještě Jobsovy keynotes nebyly tak legendární, jako jsou nyní a většina prodávaných telefonů byla tlačítkových. Pokud jste měli dotykový displej, byl většinou odporový, takže dosti nepřesný. Takže jste si zpravidla pomáhali stylusem. Až pak jste mohli rané operační systémy (vzpomínáte na Symbian?) ovládat s dostatečnou mírou přesnosti.

Steve Jobs představuje první iPhone v roce 2007:

A pak přišel „on“. Hliníková záda z jednoho kusu a na druhé straně obrovský, krásně ostrý displej, který šel snadno ovládat prsty. Co dřív nešlo, bylo najednou možné. Co bylo dřív složité, bylo najednou strašně jednoduché. Ne nadarmo se v Praze PŮJČOVALY první iPhony za 1000,- Kč na týden. Dokonce jsem o tom tehdy uvažoval, ale to by se se mnou moje holka asi rozešla.

Když dorazily první jailbreaknuté telefony do Čech, stali se jejich majitelé apoštoly pokroku. Přišli jste na poradu, iPhone jste bonvivánsky mrskli na stůl - a už jenom pozorujete, co charakteristické cvaknutí kovových zad o desku stolu udělá s kolegy v zasedačce.

Porada byla většinou na několik minut přerušena, ať její svolavatel chtěl nebo ne a vy jste byli pod palbou otázek, telefon šel z ruky do ruky, dospělí byli jako malé děti a čučeli na to, jak se seznam písniček na konci natvrdo nezasekne, ale jako na gumičce natáhne. UFO!

Teď bych normálně napsal, že už je to dávno a že stařičký telefon mezitím dosloužil. A že musíme být k tehdejšímu hardware shovívaví. Ale víte co? Nedávno jsem z nostalgie vytáhl první iPhone ze zásuvky a fakt bych neměl problém s ním pracovat. Jasně, je tu pár potíží, procesor ani operační paměť už nestačí dnešnímu internetu, pokud měla před deseti lety nějaká stránka 100kB, dneska bude mít aspoň pět mega.

Ale jinak bych neváhal ten telefon dát třeba švagrovi, který potřebuje jenom volat, občas vyfotit děti a tu a tam se podívat na internet. Ano, dneska, v roce 2017.

iPhone X

Protože jsem jakože ajťák, myslel jsem si v dobách prvních operačních systémů, že musím skončit u Androidu. Samozřejmě jsem ho vyzkoušel a zcela odhodlán přejít na software od Google jsem si kdysi koupil fantastické HTC One X (které podle mě co do vnějšího designu dodnes nemá konkurenci). Po trojí reklamaci displeje jsem se sice nakonec vrátil ke známému prostředí, ale škoda, One X byl prostě nádherný přístroj.



Co na něj říkáte vy?

Od doby prvního iPhone jsem pak vlastnil ještě iPhone 3G, pak 4S a přes iPhone 6 se dostal až k posledním typům. A stejně jako každý, kdo si infrastrukturu iOS oblíbil, jsem postupně sledoval, jak se z fanatického zájmu okolí o můj telefon, stala … … nuda. Bohužel oprávněně, protože – ruku na srdce – od prvního iPhone se nic zásadního nezměnilo. Lepší hardware, občas nějaké nové funkce, nativní aplikace, ale jinak je to pořád totéž.

I proto jsem iPhone X očekával už v roce 2015, kdy se o něm začalo poprvé spekulovat. Tehdy se říkalo, že to bude iPhone 7 a že vyjde už vloni. Všechno se ale o rok posunulo a my tak na „návrat ke kořenům“ museli čekat do letoška. Měl to být přelom, srovnatelný s uvedením prvního iPhone, epická oslava jeho desetiletého výročí. Mělo to být vzdání holdu iPhone jako entitě, pomáhající utvářet náš dnešní svět.

78%

A upřímně? Je to spíš navoněná bída. Jestli si takhle v Apple představují velký třesk a návrat ke kořenům, jsou na tom hůř, než jsem čekal, když jsem četl články o jejich klesajících tržbách.

Jasně, ten telefon jsem ještě neměl v ruce a až ho v ruce mít budu, stoprocentně se mi bude líbit. Je to lesklé, má to velké rozlišení, hodně barev, prostě u mě nastane takový ten wow-efekt, který nastává vždycky, když dostanete do ruky nový přístroj. Ale … … „vždycky“. To je ten problém.

Velké rozlišení a kvalitní displeje už dneska mají i jiní výrobci, dokonce některé čínské firmy Apple dávno předběhly. Ano, OLED je kvalita sama o sobě, ale upřímně řečeno, pokud jde o technologii displeje, jako uživateli mi je jedno, jestli to bude TFT, AMOLED nebo OLED. Ten výsledek stejně nejspíš nerozeznám. 1125 × 2436 je super, ale co s tím, když i Čína vám dneska dá víc. Navíc to ohavné vykrojení displeje nahoře. Chápu, že je zkrátka technologicky složité narvat kameru, reproduktor a spoustu senzorů pod displej. Nebo je udělat tak malé, aby se vešly do krajů telefonu. Ale to to v Apple fakt nikdo nevidí? Vždyť to vypadá příšerně.

A že je displej až k okrajům? A čo vy si predstavujete pod takým slovom „okraj“? Protože pokud měl iPhone 7 od displeje k hraně telefonu 4mm, iPhone X má … ehm … 4,3mm. Zřejmě slušnej oddíl.

Několikrát jsem tady srovnával iPhony s telefony na Androidu, protože jestli chci být fér, jinak to nejde. A to nemusím skončit u displeje, můžu vyjmenovat dalších deset věcí, které už mají jiní výrobci rok dva i víc. Namátkou bezdrátové nabíjení. Apple použil jen standard Qi, který má konkurence kolik? Pět, šest let? S AirPower se to sice nemusí položit přesně cívka na cívku, ale kde je ten Apple trik, který jsme v historii viděli už několikrát?



Ano, my víme, jak funguje bezdrátové nabíjení. Konkurence ho má už dlouhé roky. Vylepšená verze AirPower bude až někdy příští rok.

Apple roky vyčkává, sleduje konkurenci, vyvíjí, a když konečně představí své řešení, je nejlepší a ovládne trh. Bylo to tak s iPodem, iPhonem i iPadem. Už před tím byly hudební přehrávače, chytré telefony a tablety, ale až Apple je udělal správně a dokázal je prodat. Naposledy asi se čtečkou otisků prstů. Na jaře na MobilManii vyšel článek o technologii, která iPhone začne dobíjet, jen s ním přijdete do místnosti. TO CHCEME! To je přesně ta věc, kterou by si Apple vysloužil výraz REVOLUCE a otevřená ústa publika. Dostali jsme ji? Ne.

Dostali jsme Face ID. Nice-to-have fíčurka, kterých jsme si za poslední roky u iPhonů užili dost a dost. Je to něco, co je hezké mít, ale co z nového iPhone lepší telefon nedělá. A až si budete chtít zavolat uprostřed zimy se šálou kolem krku a kulichem na hlavě? Držím palce při odemykání.

První demo Face ID se Applu nepovedlo. Důvody známe, takové věci se stát můžou. Ale podobné věci se budou stávat i vám...

35 000 Kč?

V Katalogu mobilů dostal iPhone X v hodnocení 78%, všechny podstatné parametry už jsou známy. Chcete srovnání? Na špici žebříčku jsou s hodnocením 89 a 90% … … Huawei, Asus, Honor. Deset let po mobilní revoluci s prvním iPhonem. Opravdu smutné.

A cena? Pětatřicet tisíc za lepší z modelů. Cena nového MacBooku Air Retina. A k tomu další tři tisíce, pokud byste náhodou chtěli využívat rychlé nabíjení.

No, přiznávám, asi bych jim ty peníze i dal, kdybych viděl, že jde opravdu o přelom. Že s iPhone X přichází revoluční technologie typu nabíjení na dálku. Nebo aspoň kdyby byl displej opravdu až k okrajům, bez rámečků a bez vykousnutí.

Ale takhle? Sorry jako.

Tak snad za rok.