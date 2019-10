Herní Black Shark 2 Pro míří do Evropy. Xiaomi zdarma přibalí gamepad

Xiaomi začne v Evropě již brzy prodávat herní smartphone Black Shark 2 Pro. Prodeje budou zahájeny 9. října na evropském e-shopu Black Sharku, přičemž v rámci Flash Sales má výrobce zdarma přibalit herní gamepad. Ve skutečnosti se jedná o kryt na zadní stranu telefonu, na jehož užší hrany nasunete dva ovladače ve stylu herní konzole Nintendo Switch. Běžná cena gamepadu činí 90 EUR, tj. 2 300 Kč, býrobce navíc přihodí i 50% slevu na doplňkové herní příslušenství.

Smartphone designově vychází z Black Shark 2 (recenze zde). Přední část zabírá 6,39" Full HD+ AMOLED displej od Samsungu s poměrem stran 19,5:9 doplněný stereoreproduktory. Displej má minimální odezvu (34,7 ms) a rozezná již 0,3mm pohyb prstu po displeji. Do levé a pravé části displeje si můžete namapovat herní akce na delší podržení prstu. Mezi další plusy noční herní režim či podpora HDR. Speciálně pro hry je pak připraveno Gamer Studio, v němž si můžete kontrolovat aktuální framerate, teplotu čipsetu nebo procesor krátkodobě přetaktovat. Výkon dodává Snapdragon 855 Plus, a to spolu s 8 nebo 12GB RAM.

Produktové video herního smartphonu Black Shark 2 Pro:

Interní úložiště typu UFS 3.0 bude, buď 128 nebo 256GB, a to vám bude muset stačit. S podporou microSD se, stejně jako s 3,5mm jackem, nepočítá. Hodně podobná je i zadní strana, na níž můžeme vidět kombinaci skla a kovu. Duální fotoaparát obstará až 2× optické přiblížení, jako hlavní snímač je použit 48MPx IMX586 od Sony se světelností F1.75. Mimo bočních světelných pruhů jsou dva LEDkové proužky umístěny i na zádech. Baterii o kapacitě 4 000mAh dobijete zrychleně přes 27W nabíjení Power Delivery. Koncová cena telefonu zatím není známa.