Herní hit Fortnite byl pro všechny*, pak ho však koupil Elon Musk a hru smazal

Jedna z momentálně nejdiskutovanějších a nejoblíbenějších her má za sebou hodně perné dny. Dlouhou dobu byla hra Fortnite dostupná pouze na zařízeních s iOS. Na telefony a tablety s Androidem oblíbenou gamesu „přivedl” Samsung Galaxy Note 9 a i poté byla hra dostupná pouze pro vyvolené prostřednictvím pozvánek. Tomu je nyní konec.

Hvězdička v titulku má však své opodstatnění. Omezený režim fungující na základě pozvánek je již minulostí, přesto si hru ani nyní nezahrají všichni majitelé zařízeních s Androidem. Fortnite byl od počátku (a stále je) dostupný pouze pro velmi omezený seznam telefonů, navíc mimo oficiální obchod Google Play.

Skutečný důvod, proč není hra dostupná pro většinu telefonů je i nadále záhadou. Dá se však odhadovat, že částečně je to kvůli vysokým nárokům na výkon, a navíc to má jistě i marketingové konsekvence.

Hru Fortnite si zahrajete na následujících telefonech:

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone / Phone 2

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S

Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Majitel Tesly koupil Fortnite a hru smazal

Několik dní poté, co Fortnite zrušil systém pozvánek přišla zcela nečekaná zpráva. Elon Musk, vizionář a CEO společností Tesla a SpaceX, totiž na jeho twitterového účtu sdílel titulek článku, který hlásal, že Musk hru koupil a následně ji zrušil. Částečně by přitom tato zpráva mohla dávat smysl, protože Musk se netajil tím, že Fortnite vůbec nemá rád.

Následně se však ukázalo, že tato zpráva (titulek) není pravdivá. Pouze si Elon Musk ze svých příznivců opětovně vystřelil. Celá situace má přitom i zábavnou dohru - reakci vývojářů Fortnite na uvedený výstřelek Elona Muska. Vývojáři se v ní navezli do plánu výkonného ředitele Tesly vystavět první základu na Marsu (až) za deset let, když ve Fortnite to můžete udělat již nyní (viz galerie).