Herní Nubia Red Magic je propadák. Podpořilo ji pouze 360 zájemců

Když dva dělají totéž, není to totéž. Známé rčení můžeme aplikovat na výrobce Xiaomi a Nubia. Oba do svého portfolia nedávno přidali herní smartphony. V případě Xiaomi je to zeleno-černý Black Shark, Nubia představila vizuálně velmi atraktivní černo-červený Red Magic.

Ale zatímco Xiaomi může zájemce o svůj hráčský telefon počítat na miliony, Nubii se v kampani na Indiegogo podařilo přilákat pouze 360 zákazníků. Kampaň se uzavírá 26. května a mnoho dalších předobjednávek tudíž čínský výrobce očekávat nemůže.

Nubia Red Magic na produktovém videu:

Výrobce se přitom snažil kampaň podpořit ještě přidáním sluchátek zdarma a slevou zařízení na 399 dolarů včetně poštovného. Ani tak zájemců výrazněji nepřibylo. Že by jim vadil loňský procesor Snapdragon 835? Jinak bude mít zařízení dostatek paměti (8 + 128 GB), baterii s kapacitou 3 800 mAh a zachovaný 3,5mm jack. Dodávky Nubia slíbila na červenec.