Herní Nubia Red Magic zaspala dobu. Kampaň na IndieGogo naráží na nezájem

ZTE, resp. její značka Nubia nabízí herní smartphone. Jmenuje se Red Magic a start přišel na crowdfundingovém portálu IndieGoGo. Po třech dnech si telefon s cenou 399 dolarů (cca 8 300 Kč) objednalo jen 108 zákazníků. Nubia sice cíl kampaně splní (50 000 USD), zájem je však slabý. Zachrání to prohlášení, že se v domovské Číně prodalo 10 tisíc kusů za 37 sekund? Co je důvodem nezájmu?

Především čipset. Tam, kde očekáváte to nejvýkonnější, dostanete loňský Snapdragon 835. Kupodivu to nezachránila ani nižší cena než u konkurence. Telefon nabídne 8GB RAM typu LPDDR4X a rovnou 128GB interní úložiště typu UFS 2.1 2-lane. Po bocích najdeme 3,5mm audio jack, slot pro dvě SIM karty i USB-C konektor, který slouží k nabíjení napevno integrovaného 3 800mAh akumulátoru.

Šasi je hliníkové s chladícími porty na zadní straně. Teplo od procesoru odvádí několik vrstev grafitu a dvě plochy pro vedení a rozptýlení tepla. V šestiúhelníkovém výřezu je na zadní straně umístěn 24 MPx fotoaparát od Samsungu (f/1.7), který zvládne natáčet 4K videa, a také čtečka otisků prstů. Kamerka pro selfie má 8 MPx.

Zajímavým doplňkem je pásek s LED diodami, které zobrazí až 16 milionů barev v jednom ze čtyř světelných efektů. Na boku telefonu najdeme mimo regulátorů hlasitosti a zamykací klávesy i červeného jezdce pro aktivaci GameBoost režimu. Ten má přinést větší framerate při hraní a rychlejší načítání aplikací. Z použitého čipsetu tak vytluče maximum.

Představení herního smartphonu Nubia Red Magic

Co hledat za nezájmem

V prvé řadě starší hardware. Pokud si chcete koupit špičkový herní smartphone, zřejmě budete očekávat i to nejlepší železo. Na nejnovějším Snapdragonu běží např. nedávno představený Black Shark od Xiaomi. Za druhé, když se herní telefony objevily poprvé, byl to nádech něčeho nového, nyní už má herní smartphone skoro každý. Nezájem o nový model zřejmě ovlivnilo i americké embargo, které ZTE znemožňuje odběr amerického softwaru a komponent. A kdo ví, jak to s Nubií a ZTE bude dále?