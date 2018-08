Heureka.cz rozšiřuje Dny dopravy zdarma, levněji nakoupíte až do středy

Je to už řada let, co Heureka.cz zavedla Den dopravy zdarma. Akce byla evidentně úspěšná, protože loni v listopadu se do jejího názvu poprvé prodralo množné číslo a eshopy bezplatně zasílaly své zboží od pondělka do středy. Teď je srpen a je tady další zintenzivnění, k tradičně předvánoční akci se přidávají Letní dny dopravy zdarma.

Adresa zůstává stejná: www.dendopravyzdarma.cz. Akce začala v pondělí, trvá do středy 22. srpna, doprava po ČR je zdarma při nákupu v hodnotě minimálně 300 Kč a zapojilo se 831 obchodů všemožného zaměření od elektroniky po léky.

Jak prodloužit život baterie v mobilu: