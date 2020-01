HiSense stále živí naději. Na CESu ukázal telefony s barevnými e-ink displeji

Čínská společnost HiSense je pravidelným účastníkem veletrhu CES v Las Vegas. A zatímco loni na svém stánku vystavovala smartphone HiSense A6 s klasickým displejem na jedné a e-ink panelem na druhé straně, letos na CES přivezla daleko zajímavější prototypy. Černobílé e-ink panely nejsou nic světoborného, známe je ze čteček elektronických knih, HiSense však plánuje do telefonů brzy nasadit barevné displeje s elektronickým inkoustem! A to už by mohlo přinést zajímavou variabilitu.

Barevný e-ink displej má nabídnout 4 096 barevných odstínů a nízkou spotřebu energie. HiSense u displeje vylepšilo kontrast a obnovovací frekvenci, která je u čteček knih bez větších problémů, ale u uživatelského rozhraní může být delší doba „překreslení“ displeje výrazným rušivým elementem. Nedostatky však bohatě vyváží menší namáhání očí a výborná čitelnost. A pokud HiSense dokáže (alespoň částečně) vyřešit problémy s obnovovací frekvencí, mohly by být barevné e-ink displeje zajímavou alternativou, která oproti běžným panelům zatíží baterii jen minimálně.

HiSense A6 je hybrid mezi mobilem a čtečkou knih:

A jaké jsou první dojmy? Server Androidpolice si e-ink panely vyzkoušel a verdikt je v tuto chvíli jasný. Barvy jsou vybledlé, displej má nízkou obnovovací frekvenci (takže na displeji vidíte „duchy“), a v případě horších světelných podmínek se zapne podsvětlení. Na druhou stranu, prototyp s ním má na jedno nabití vydržet až čtyři dny. Barevné e-ink displeje začne HiSense vyrábět ve druhém čtvrtletí. Kdy se z prototypů stanou komerčně dostupná zařízení, čínská firma zatím neprozradila.

Zdroj cnmo