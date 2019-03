Hlasová asistentka Alexa má nový skill. Naučila se přehrávat české audioknihy

Hlasová asistentka Alexa od Amazonu vám teď na požádání přehraje české a slovenské audioknihy z Audiolibrix. Mluvit však stále musíte jedním z podporovaných jazyků, mezi které čeština stále nepatří. Nenastane problém, když si budete anglicky říkat o českou autioknihu?

Audiolibrix přichází s úplně prvním interaktivním „skillem“ pro Amazon Echo. Reproduktor se synchronizuje s knihovnou Audiolibrix, umí přehrát rozposlouchané audioknihy i vybírat nové. Stačí připojit účet. Samotný vývoj podnítil zejména fakt, že v současnosti jsou chytré reproduktory nejrychleji rostoucím odvětvím spotřební elektroniky. Jen za loňský rok zaznamenaly meziroční nárůst téměř 49 %. Chytrý reproduktor vlastní již kolem 53 milionů lidí.

Vyjma ovládání chytré domácnosti od světel, topení po nastavení bezpečnosti, umožňuje chytrý reproduktor poslouchání hudby, řekne vám zprávy, počasí, odpoví na vážné i zábavné otázky, objedná Uber nebo vyhledá cokoli, co jde najít on-line. Ovládání Alexy funguje přes tzv. skills, což jsou aplikace, které umožní připojit k chytré asistentce software nebo hardware, aby se naučila plnit nové úkoly. Ten pro Audiolibrix najdete zde i s podrobným návodem jak ho nainstalovat.

Přehrávač se otevře za pomoci povelu Alexa, open audiobook player, načež Alexa ohlásí, Welcome back, do you want to resume listening or choose an audiobook? Pokud řeknete resume, bude pokračovat, kde jste naposledy přestali. V případě, že si chcete vybírat jiné audioknihy z knihovny, tak řeknete např. choose a název titulu. Alexa ale reaguje i na resume listening; play the latest; begin listening... cokoli v těchto variacích, takže i choose – pick an audiobook; pick; choose what to listen to; select a different audiobook atd. A stejně jako při spuštění přehrávání, musíte Alexu anglicky ovládat i v případě posunu mezi kapitolami dopředu či dozadu, při pauzování přehrávání atd.

I když podpora češtiny chybí, název audioknih česky říct můžete. Alexa se jejich název bude snažit trochu legračně zopakovat. Pokud je na výběr z více nabídek, před každou z nich uvede písmeno. Vám pak stačí odpovědět jen formou „A“, přičemž započne přehrávání. Případně lze reagovat heslem more a Alexa vám předloží další návrhy.

Mezi chytrým reproduktorem, mobilním telefonem či počítačem (v beta verzi) funguje vzájemná synchronizace dat. Když tedy při poslechu v domácnosti na daném místě skončíte, třeba na cestě do práce můžete ve svém automobilu pokračovat od toho stejného místa. Jde jen o to, být na všech zařízeních přihlášen pod stejným Audiolibrix účtem.