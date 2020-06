Hodinkový systém watchOS 7 už umí sledovat spánek a ohlídá, zda si správně myjete ruce

Po roce přichází tradičně nová verze hodinkového systému watchOS 7 pro Apple Watch. Změny jsou spíše kosmetického rázu, nicméně vylepšovalo se jak po stránce designu, tak funkčnosti. Sociální rozměr mají ciferníky, které nově můžete sdílet se svými přáteli, do zdravotních funkcí až nyní přibylo sledování spánku a nově detektor mytí rukou. Sportovcům se budou nové režimy cvičení včetně tance nebo cyklistická navigace.

Virtuální ciferníky bude uživatel moci získat mnoha různými způsoby – nahráním z App Store, stažením z webových stránek nebo zasláním přes Zprávy nebo Poštu. Do jednotlivých typů ciferníků přibývají další možnosti personalizace nebo doplňkových funkcí, např. tachymetr pro měření rychlosti, barevný filtr na ciferník s fotografií nebo přidání více widgetů na stejný ciferník v rámci jedné aplikace.

Monitoring spánku dosud na Apple Watch fungoval pouze s aplikacemi třetích stran, nyní jej nativně podporuje i systém watchOS. Jde o pokročilé sledování založené na mikro pohybech akcelerometru, které hodinky vyhodnotí jako pravidelné oddechování při spánku. V aplikaci, kterou si můžete zobrazit přímo v hodinkách nebo i na smartphonu, potom zjistíte, jaký byl průběh i celková délka vašeho spánku. Na základě dlouhodobějších statistik potom hodinky budou doporučovat, kdy byste se měli začít chystat ke spánku.

Myj se aspoň 20 sekund!

Zřejmě inspirovaná dobou pandemie, byla vytvořena zcela nová funkce – detekce mytí rukou. Hodinky využívají pohybové senzory, mikrofon i strojové učení k tomu, aby poznaly, že si právě myjete ruce. V tom okamžiku spustí 20sekundovou animaci, po dobu které byste si měli správně umývat ruce. Pokud skončíte dřív, hodinky vás vyzvou k pokračování. Na umytí rukou vás upozorní i po příjezdu domů. Statistiky vašeho mytí pohlídá aplikace Zdraví.

Novinky jsou i u fitness funkcí. Aplikace Workout přináší další režimy cvičení, např. funkční trénink nebo tanec různých stylů (cardio tanec, latina, hip hop a Bollywood). Aplikace Activity se přejmenovala na Fitness a ve smartphonu přináší nově náhled základních údajů přehledně na jedné obrazovce. Do aplikace Noise nově přibyl hlídač nadměrného hluku při poslechu do sluchátek.

Aplikace Mapy byla vylepšena pro použití hodinek k navigaci cyklistů. Hodinky dají na výběr nejvhodnější trasu, ukážou předpokládaný čas do cíle, vzdálenost i převýšení a poté už přehledně navigují pomocí grafických povelů zobrazovaných na ciferníku. Do systému přibyla aplikace Zkratky a Siri umí nově překládat do jiných jazyků i z hodinek (výpočetně se překlad provádí na připojeném iPhonu nebo iPadu). Nový watchOS 7 přijde tradičně na podzim jako bezplatný update pro hodinky Apple Watch Series 3, 4 a 5.