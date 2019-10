Hodinky Fitbit Versa 2: Evoluce s OLED a Alexou

Chytré hodinky Fitbit Versa znamenaly pro Fitbit první výraznější krok mimo svět čistokrevných fitness náramků. Nenápadný zaoblený design a nízká cena oslovily i ty, kteří nepočítají své dny na uběhnuté kilometry a spálené kalorie.

Současně ale díky zkušenostem Fitbitu se do hodinek Versa dostaly i funkce pro chvíle, kdy chcete sportovat, a potřebujete přesné měření tepu či nastoupaných pater a uplavaných bazénů.

Později se k nim přidaly hodinky Versa Lite s kompromisy za ne příliš nižší cenu.

Vyladěný design

Letos přichází vylepšené hodinky Fitbit Versa 2 a musí splnit dva hlavní cíle – přesvědčit majitele stávajících hodinek, že mají důvod k upgradu, a současně ty, kteří si chytré hodinky ještě nekoupili, že zrovna tyto hodinky jim v životě pomůžou více než ostatní konkurence.

Fitbit Versa 2 ve zkratce cena: 5 190 Kč

rozměry a hmotnost: 39,5 × 40 × 12mm, 26 gramů (bez řemínku)

materiál těla: hliník, sklo Gorilla Glass 3

displej: 300 × 300 OLED

výdrž baterie: 3+ dní s trvalým displejem, 6+ dní s vypínaným

senzory: optický senzor pro tep, barometr, gyroskop, akcelerometr, okolní světlo

multisport: ano

plavání: ano

vodotěsnost: 50 m

vyměnitelný řemínek: ano (quick release)

klíčové funkce: měření sportovních aktivit, Fitbit Pay, Amazon Alexa, správa upozornění na telefonu



Stříbrná předchozí generace Versa, zlatorůžová novinka Versa 2

Design se zásadně nezměnil, spíše doladil. Hrany jsou ještě zaoblenější, čelní sklo přechází do těla plynulou křivkou, podobně oblá je i spodní část. Displej je konečně přesně vycentrovaný a zmizel pod ním zbytečný text „fitbit“. Hodinky sice o pár desetin milimetru narostly do tloušťky, ale na ruce působí stejně pohodlně. Na pravé straně zmizela dvě tlačítka a místo nich je mikrofon. Ač snížení počtu tlačítek ze tří na jedno může vypadat jako zásadní změna pro ovládání, ve skutečnosti to tolik nebolí. Ta tlačítka sloužila hlavně jako zkratka k funkcím, které vyvoláte gesty na dotykovém displeji. Při plavání ale na ovládání hodinek musíte zapomenout, ve vodě dotykové displeje nefungují.



Hlavní novinky představuje OLED, asistentka Alexa, upravené prostředí a Fitbit Pay i v základních levnějších hodinkách

Konečně OLED

Hlavní novinkou hodinek Versa 2 je bezesporu OLED displej. U prvních hodinek schytával použitý LCD displej kritiku za vysokou spotřebu při trvalé viditelnosti a konkurence už při uvedení prvních Versa dávno používala OLED. Versa 2 tedy tento rozdíl stahuje a nový displej s absolutní černou skvěle skrývá hranice mezi displejem a rámečkem. Ve srovnání se starším LCD je ale na něm při bližším pohledu viditelný rastr, což zhoršuje čitelnost drobných textů a plochy nepůsobí tak spojitým dojmem. Při používání to žádný problém nepředstavuje a vše pohodlně přečtete, jen obraz na starém LCD působí čistším dojmem.



Trvale viditelný displej umí jen dva ciferníky

Především ale OLED dovoluje zapnout trvale viditelný čas na displeji. Byl jsem zvědavý, jak se Fitbit vypořádá se stovkami různých ciferníků bez nastavených pravidel trvalé viditelnosti určitých prvků. Výsledek je logický, byť trochu smutný: nijak. Máte na výběr jen jeden digitální a jeden analogový ciferník, na který můžete přidat dvě komplikace z různých měřených fitness údajů a nic víc. Navíc trvale viditelný ciferník se nepřepne na váš nastavený po naklonění ruky, hodinky v tomto režimu probudíte jen stiskem tlačítka nebo intenzivním klepáním na displej.

Výdrž řešit nemusíte

Dobrou zprávou je výdrž. I s trvale zapnutým ciferníkem na OLED displeji, vypínaným jen v nastavených nočních hodinách, Versa 2 vydrží necelé čtyři dny používání a s mírným doladěním se dostanete dál. Staré Versy s LCD vydrží tak čtyři pět dní bez trvalého ciferníku. Pokud budete používat Versa 2 stejně jako dřív, tedy s vypnutým displejem probouzeným pohybem zápěstí, spolehlivě můžete počítat s pěti dny až týdnem používání. Stále tedy platí, že mezi aktivně svítícími chytrými hodinkami se Fitbit Versa 2 řadí na vrchol.



Amazon Alexa v hodinkách odpovídá na hlasové povely psaným textem

Pro našince bude trochu sporná další klíčová funkce. Díky mikrofonu stačí podržet tlačítko, zapne se Alexa a vy anglicky vyslovíte svůj dotaz nebo povel. Samotná Alexa jede na mobilním telefonu a hodinky jen nahraný zvuk pošlou do telefonu ke zpracování. Protože v hodinkách není reproduktor, neuslyšíte hlasovou odpověď, ale uvidíte text napsaný na displeji. Můžete se ptát na počasí, ovládat chytrou domácnost nebo zjišťovat informace z internetu. Kvůli zpracování dat na telefonu jsou ale reakce trochu pomalejší, Alexa také v naší republice neumí všechny funkce a řada schopností, například přehrání hudby či zpráv, počítá s chytrým reproduktorem, ne jen textovým výstupem. Kromě Alexy můžete mikrofon využít i k diktování odpovědí v angličtině na došlé SMS, nikoli ale e-maily.



Přibalená nabíječka je mnohem horší jak u předchozí generace, protože na stole neleží. Hodinky se do ní ale zacvaknou snadno a pevně

Chytré funkce pro každý den

Fitbit Versa 2 jsou především klasické funkční chytré hodinky. Na ruce je téměř necítíte, každou notifikaci z vybraných aplikací ale spolehlivě vnímáte díky vibracím a okamžitě si ji přečtete v plném znění na displeji. Čeština nebo emoji ze zpráv nezmizí a u vybraných aplikací můžete poslat rychlou přednastavenou odpověď bez vytahování mobilu. Na začátku samozřejmě strávíte čas nastavováním, ale pak vám na ruku dojde jen to, co je opravdu důležité. Příjem i odmítnutí hovoru fungují, a byť nemůžete telefonovat jen pomocí hodinek, pokud máte zrovna nasazená sluchátka, mobil vytahovat nemusíte.



Došlé e-maily nebo zprávy z Messengeru vyřídíte z hodinek

Hodinky podporují NFC platby přes Fitbit Pay, který už podporuje několik českých bank a pro ty ostatní tu je vždy Revolut. Zaplatíte tedy jen přiložením hodinek. Hodinky díky snímači tepu poznají, kdy je máte nasazené, a tak nemusíte PIN zadávat při každé platbě.

Díky skvělé výdrži nemusíte řešit každodenní nabíjení a hodinky klidně necháte na ruce i v noci pro měření spánku. Hodinkám přitom stačí necelá čtvrthodina nabíjení, aby přežily následující den.



Denní přehled i nabídka základních aplikací se nemění. Doinstalovat můžete další

Doinstalovat si můžete spoustu dalších doplňkových aplikací. Je jich víc než například u hodinek Samsungu, ale míň než v případě hodinek se systémy Applu či Google. Popravdě ale jako dlouholetý uživatel různých chytrých hodinek neměřím kvalitu hodinek podle dostupných aplikací. Podstatné jsou pro mne notifikace, funkce pro práci s časem a základní fitness schopnosti.

Data plná sportu

Chytré hodinky dnes musí měřit tep a nachozené kroky. Versa 2 k tomu přidají ještě nastoupaná patra díky barometru a měření sportovních aktivit, které běžný krokoměr nevyřeší, jako je plavání či posilování. Hlavním omezením tu je ale chybějící GPS. Hodinky umí měřit dosaženou vzdálenost, ale potřebují k tomu telefon, který zajišťuje GPS data. Pro běhání je tedy nelze zrovna doporučit, na kole nebo s batohem na horách ale ten mobil asi sebou mít budete. Přímo do hodinek si můžete nahrát 2GB vlastní hudby a spárovat s nimi sluchátka, ale popravdě nahrání hudby je pomalé, komplikované a běhat bez mobilu stejně tady nemá moc smysl.



Na hodinkách můžete spustit výběr sedmi z celkem 15 volitelných aktivit,

GPS musí zajistit telefon

Hodinky Versa 2 by vás hlavně měly rozhýbat, dostat z gauče do pohybu a donutit vás vnímat dosažené milníky aktivit. Pro začátek určitě budou stačit a získáte s nimi dobré návyky. Měření tepu je rozumně přesné a počítá s hlídáním zón, abyste se pohybovali v optimální tepové frekvenci. Nenahradí ale pokročilé sportovní hodinky, a pokud pravidelně běháte nebo jezdíte na kole, budete hledat vhodnější a vybavenější modely.

Pokud vám stačí odznak s pochvalou za nachozené kilometry a dáte přednost nenápadným hodinkám, se kterými vyrazíte i do společnosti, hodinky Versa 2 to bezezbytku splní.

Levnější než hlavní konkurence

Fitbit Versa 2 fungují na iOS a Androidu. Díky své ceně 5 190 Kč se dokáží dostat i pod cenu zlevněných Apple Watch 3 (5 800 Kč), ale díky lepším funkcím a provázanosti se systémem bych možná volil raději starší Apple Watch. Možná pokud často přecházíte mezi oběma systémy, dávají Versy větší smysl, na iOS ale nejede Alexa nebo odpovědi. Na Androidu budou pro Versy konkurencí hlavně hodinky Samsungu, především Watch Active 2 nebo starší Watch Active. Versa 2 ale nabídne lepší výdrž, funkční NFC platby a nižší cenu. Samsung má lepší ciferníky, tradiční kulatý tvar a lepší automatické rozpoznávání aktivit.

Pro majitele stávajících hodinek Fitbit Versa neznamená druhá generace zásadní důvod k upgradu. OLED není výrazně lepší a trvale viditelný displej má také své mouchy. Alexa na zápěstí u nás také moc lidí nepřesvědčí. Vše je ale více doladěné, optimalizované a nejsou tu viditelné nedostatky, které by pro cílovou skupinu znamenaly nepřekonatelný problém.

Budou se u nás prodávat obě varianty, tedy základní i Special Edition. Oproti předchozí generaci se ale neliší hardwarem. Jediný rozdíl je v prémiovém řemínku u lepší verze, základní se musí spokojit se silikonovým. Řemínek ale můžete vždy vyměnit za jiný třeba i běžný z hodinářství.

Versa 2 svým nenápadným střídmým designem cílí na mužskou i ženskou populaci, která ocení chytré notifikace a základní fitness funkce v jednom dostupném provedení, kde se nemusí každý den strachovat, zda jim vydrží baterka. Ano, není tu GPS, ale pokud opravdu potřebujete v hodinkách GPS, stejně byste se měli raději dívat po jiných specializovanějších zařízeních. Toto jsou primárně chytré hodinky, které rozšiřují, ale nenahrazují funkce mobilního telefonu. Jen se snaží, abyste ten telefon, který stejně máte vždy u sebe, nemuseli tak často vytahovat z kapsy.