Hodinky Huawei Watch GT 2: Srdeční tep změří i pod vodou a vydrží až 14 dní!

Huawei dnes v Mnichově představil i nové hodinky Watch GT 2, a to hned ve dvou velikostech voděodolného kovového těla (5ATM). Větší model dostane 46mm tělo s 1,39" HD OLED displejem, jehož maximální jas činí 1 000 nitů. U hodinek se samozřejmě počítá i s režimem Always On, svrchní část je kryta 3D sklem. 42mm varianta hodinek dostala tenčí tělo (tloušťka pouhých 9,4 mm) a váží jen 29 gramů. K oběma modelům hodinek budou k dispozici řemínky různých stylů, barev a materiálového zpracování.

Hybným motorem je nejnovější „hodinkový“ čipset Kirin A1, který má být až 2× energeticky efektivnější oproti běžné používaným procesorům Cortex-M7. Součástí čipsetu je podpora Bluetooth 5.1 (včetně módu Low Energy). Huawei se také pochlubilo daleko větším dosahem bezdrátového spojení, takže můžete díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru přímo ze zápěstí vyřizovat hovory až do vzdálenosti 150 metrů (!) od samotného telefonu. Teorie je hodně zajímavá, v praxi to bude zřejmě daleko méně. Vyzkoušíme a uvidíme.



Hodinky podporují automatické měření 15 cvičení a měření srdečního tepu pod vodní hladinou

Na zápěstí si poslechnete i hudbu, do volné 2GB paměti se má vměstnat až 500 skladeb. Hodinky dokáží automaticky rozeznat až 15 různých cvičení (a k tomu můžeme připočíst podporu 13ti různých běžeckých režimů), měření srdečního tepu probíhá dokonce i pod vodou. S hodinkami se totiž můžete ponořit až 50 metrů pod vodní hladinu.



Hodinky zobrazí notifikace, najdou připojený telefon nebo prozradí aktuální počasí. A zajímavé jsou i informace o výdrži na jedni nabití

Při běžném nošení hodinky automaticky měří i úroveň vašeho stresu, a v případě potřeby nabídnou dechová cvičení. V rámci systému si dále zobrazíte notifikace, vyhledáte připojený telefon, zjistíte aktuální nadmořskou výšku, počasí nebo nastavíte budík. Kompas vám v mapách zase ukáže vaší aktuální orientaci v prostoru.



Huawei zveřejnil i koncové ceny hodinek Watch GT, které se na trh dostanou v říjnu

Zajímavé jsou informace o výdrži hodinek, které mají v pohotovostním režimu zvládnout neskutečných 14 dní! Alternativně se bavíme o 30 hodinách navigace, o 24hodinovém přehrávání hudby, příp. o nepřetržitém 10hodinovém volání přes Bluetooth. Huawei za to vděčí zejména opětovné sázce na LiteOS, což je stejná uzavřená platforma, jako u loňské generace hodinek. S Harmony OS v nositelnostech značky Huawei to tedy zřejmě až tak horké nebude.

Větší verze hodinek se na český trh dostane v týdnu od 7. října, menší varianta půjde do prodeje v průběhu listopadu. České ceny zatím oznámeny nebyly, můžeme jen vycházet z univerzálních evropských cen. Podle nich bude 42mm verze bude začínat na částce 229 EUR (cca 6 tisíc Kč), větší 46mm varianta je pak naceněna na 249 EUR, tj. zhruba 6 500 Kč.