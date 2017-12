Hogwarts Mystery: na příští rok se plánuje již druhá hra na motivy Harryho Pottera

Se nebývalým zájmem o magický svět Harryho Pottera se doslova roztrhl pytel. Krátce poté, co herní studio Niantic oznámilo, že příští rok vydá hru v rozšířené realitě s názvem Harry Potter: Wizards Unite, byly odhaleny plány na další hru z kouzelnického univerza, která se bude jmenovat Harry Potter: Hogwarts Mystery. Příští rok si tak budou konkurovat dvě hry na motivy brýlatého kouzelníka, každá však nabídne jiný herní zážitek, a zřejmě i jinou cílovou skupinu.

Vývoj nové hry potvrdilo studio Warner Bros., a dodalo, že se hra dostane na platformy Android a iOS v průběhu příštího roku. Samotný vývoj hry zajišťuje studio Jam City (autor her Marvel Avengers Academy či Family Guy) ve spolupráci s Portkey Games. Toto studio je zaměřené výhradně na tvorbu her a aplikací, které mají co dočinění s kouzelnickým světem spisovatelky J.K. Rowlingové.

Samotná hra je zatím opředena tajemstvím. Podle Warner Bros. se má jednat o první hru ze světa Harryho Pottera, která umožní hráčům vytvořit vlastní postavu a vychutnat si „autentický“ zážitek z bradavické školy čar a kouzel. Podle některých by se mohlo jednat o mobilní MMORPG titul, ovšem raději zatím nedělejme ukvapené závěry. Pokud budete mít o hru zájem, můžete se již nyní na těchto webových stránkách zaregistrovat, abyste nezmeškali žádné novinky.

Ke světu Harryho Pottera má zatím nejblíže hra Maguss: