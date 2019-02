Hololens 2 na vlastní oči. V rozšířené realitě má Microsoft tříletý náskok před ostatními

První Hololens byly technologické demo s omezeným využitím. Dvojku si už dokážu představit jako reálný produkt. Hlavně pro firmy. Pro domácí nasazení to není, jednak bude helma stále velmi drahá (3 500 dolarů/100 tisíc korun), ale hlavně je potřeba šít software na míru a je tu zbytečné používat obyčejné Windows.

V rámci prvního dema mi na nataženou ruku přistával duhový digitální kolibřík, v druhém demu jsem „opravoval“ polámané čerpadlo – obraz v Hololens překryl reálné čerpadlo a ukazoval, kterou část mám zkontrolovat, jaké šrouby povolit a jak to celé poskládat zpátky. Hololens se postaraly, aby obraz 3D modelu čerpadla přesně zapadlo na reálné čerpadlo v místnosti a já prstem mohl ve vzduchu přepínat tlačítka s různými doplňkovými informacemi.

Často jste tedy museli kroutit hlavou, abyste si prohlédli celou 3D scénu. Hlavní novinkou Hololens 2 je vylepšené zorné pole a musím potvrdit, že je to mnohem lepší. Stále jasně vidíte okraje, kde začíná 3D scéna, ale už to není zásadní překážka.

Microsoft na barcelonském veletrhu MWC představil Hololens 2 . Čtyři roky od původního modelu znamenají haldu inovací, a tak jsem hned po otevření zamířil na stánek Microsoftu, kde se už začínala tvořit dlouhá fronta na vyzkoušení. První Hololens měly zoufale malé zorné pole, s trochou nadsázky to bylo jako koukat klíčovou dírkou.

O lepším vyvážení už byla řeč, pokud by vám helma stále neseděla, můžete si středem natáhnout popruh, zadní část obsahuje rychloupínací systém s otočným kolečkem. Zajímavé je, že přes Hololens 2 je možné nasadit pracovní ochrannou helmu, což rozšiřuje použitelnost na stavbách a jiných rizikových místech. Přední část je vyrobena z lehkého a pevného karbonu a nižší hmotnost (ve srovnání s první generací) je skutečně markantní.

Výpočetní část prodělala přechod na ARM, uvnitř helmy tepe výkonný 10nm mobilní čipset Qualcomm Snapdragon 850 s Bluetooth 5 a Wi-Fi 802.11ac (2×2), který je doplněn i druhou generací HPU (Holographic Processing Unit), což je speciální DSP čip pro zpracování obrazu z kamery (8 MPx) - Azure Kinect Senzor. To slouží jak k oskenování okolí, které je nyní i kontextové (systém pozná, co je podlaha, sedačka, stůl a podobně), ale hlavně dokáže nově snímat celé ruce se všemi prsty.

Upravený systém zobrazení využívá mechanických zrcadel (MEMS - microelectromechanical system), která odráží světlo pro jednotlivé oči. Každé oko má k dispozici obraz s rozlišením 2 000 × 1 500 pixelů, což stačí na to, aby obraz nekazily jasně zřetelné jednotlivé pixely. Zajímavé je, že systém pro snímání očí nejen sleduje směr, kterým se díváte, ale díky přesné detekci sítnice rozpozná uživatele a přihlásí jej do systému.

K čemu je to firmám dobré

Těch scénářů se dá vymyslet nespočet, ale zkusme to s jedním konkrétním. Nadnárodní korporace má specializované pracoviště a potřebuje z něj rozšířit know-how do ostatních poboček. Dnes to znamená zaplatit letenky a hotely a proškolit lidi na místě, zatímco chybí na svém původním pracovišti. S Hololens stačí poskládat výukový kurz, pracovníka vytrhnout z běžného procesu na hodinu, posadit mu na hlavu brýle a nechat jej absolvovat jednu lekci. Tu snadno vstřebá a další den může pokračovat.

Samozřejmě levné nejsou ani Hololens, ani výukový kurz postavený na míru, takže takové řešení není všespásné, ale v určitých situacích může firmám ušetřit velké peníze. V praxi se bude řešení pomocí Hololens potýkat se systémy pro virtuální realitu, která stejnou roli splní také a hadrware je výrazně levnější. Nevýhodou VR je, že je potřeba vymodelovat celé prostředí a svázání s realitou není tak dokonalé.

Pak jsou tu scénáře „vzdálené pomoci,“ kdy může expert přes internet navigovat uživatele Hololens, ať už dělá cokoliv od opravy vodovodního kohoutku po chirurgickou operaci. Představte si uživatelské manuály, které nebudou vypadat jako bible plná černobílých schémat, ale půjde o aplikaci, která poběží v brýlích a vše ukáže a vysvětlí přímo na produktu. Jak jednoduché najednou bude poskládat nábytkovou stěnu z IKEA?

Skrytá zbraň a náskok několik let

Microsoft s Hololens 2 oznámil jednu zásadní věc: na platformě si „kdokoli“ může udělal vlastní obchod s aplikacemi, čímž boří zavedené applo-googlovské paradigma jediného app storu. Bude zajímavé sledovat, jak se taková otevřená platforma osvědčí (i když je zřejmé, že v korporátním prostředí nebude tolik na očích).

Microsoft si ale věří v samotné technologii Hololens 2 a dle jeho vyjádření má náskok dvou až tří let před čímkoli, co je nyní na trhu. Víme, že na rozšířené realitě pracuje i Apple a další, takže uvidíme, jak to dopadne v nejbližších letech, kdy dojde k dalšímu pokroku a snižování cen.

Dostupnost Hololens 2 se očekává ještě letos, přesný termín Microsoft nezveřejnil.