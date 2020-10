HomePod mini: menší, ale také cenově dostupnější chytrý reprák od Applu

Vedle iPhonů 12 uvedl Apple na své poslední keynote také nový chytrý reproduktor HomePod mini. Má ambici stát se centrem chytré domácnosti a spojit všechna zařízení v ekosystému Apple HomeKit. Tím, že je výrazně levnější, než ti roky starý HomePod, bude snadnější jím vybavit více místností v bytě nebo kanceláři.

Komunikace probíhá přes hlasovou asistentku Siri a to je také důvod, proč se ani HomePod mini zatím oficiálně nebude prodávat v Česku. Apple totiž reproduktor uvádí jen tam, kde Siri ovládá místní jazyk. Díky přeprodejcům nicméně budete moci reproduktor zakoupit, například Alza už oznámila dostupnost na 16. listopadu. Na výběr je černá a bílá barva, cena by se mohla vejít do tří tisíc korun.

Srdcem reproduktoru ve tvaru useknuté koule s výškou necelých 9 cm a hmotností 350 gramů je čip Apple S5, který spolu s pokročilým softwarem analyzuje charakteristiku přehrávané hudby v reálném čase a podle toho automaticky optimalizuje hlasitost i dynamiku. Zvuk je směřován na základnu reproduktoru, odkud se šíří do prostoru ve 360 °. Trojice mikrofonů poslouchá hlasové příkazy, čtvrtý slouží pro eliminaci echa, pokud reproduktor „naslouchá“ při současném přehrávání hudby.

Úkolem HomePodu mini je ozvučit menší místnost, naslouchat hlasovým povelům uživatele a ovládat chytrou domácnost. Podporováno je několik hudebních služeb v čele s Apple Music, nejpoužívanější Spotify ale chybí. Dva spárované reproduktory mohou vytvořit stereo soustavu v jedné místnosti, nebo lze každý umístit do jiného pokoje. Novou službou je Intercom, který můžete využít při volání z místnosti do místnosti, na telefon či hodinky nebo i do auta s CarPlay.